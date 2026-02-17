México pide detención de exgobernador Cabeza de Vaca

Solicitud de detención con fines de extradición luego que juez negara amparo al prófugo Vaca que cuenta con dos órdenes de aprehensión

Regeneración, 17 de febrero de 2026. México ya pidió formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Lo anterior, confirmó Relaciones Exteriores. En tanto que en días recientes juez protector del político panista fue sancionado, tras ser dado de baja.

Vaca

Por otra parte en redes se señala que la petición presentada ante la Embajada de Estados Unidos en México, aunque no se detalló públicamente la fecha exacta del trámite.

De acuerdo con fuentes federales, la solicitud se realizó a petición de la Fiscalía General de la República (FGR),

Y es que Cabeza de Vaca enfrenta al menos dos mandamientos judiciales: el primero, emitido el 4 de octubre de 2022 por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El segundo, girado el 14 de febrero de 2024.

#ULTIMAHORA

🚨 CONFIRMACIÓN BOMBA: México solicita extradición del Exgobernador Panista de Tamaulipas, Cabeza de Vaca



Por Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero y Fraude Fiscal y fue solicitada depués que un juez federal del Nuevo Poder Jidicial del Pueblo rechazara el… pic.twitter.com/ETue1Kihmc — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 17, 2026

Sin embargo, se menciona que se le relaciona con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Solicita

Al tiempo que la confirmación de la solicitud fue mencionada dentro de un amparo que recientemente le fue negado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas.

Mismo que incluye tanto al ex mandatario como a cuatro de sus familiares.

En tanto que días atrás, la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) inhabilitó por un año al juez federal Fernando “A” por incurrir en faltas graves que afectaron la administración de justicia.

Esto, en asuntos relacionados con el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con el organismo, el procedimiento de responsabilidad se originó a partir de una queja presentada en abril de 2024 por un diputado federal, en la que se señalaron actos y omisiones del juzgador.

El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino H. León Tovar, precisó que la sanción no obedeció a su criterio jurisdiccional.

El PAN defendiendo a Cabeza de Vaca… y ahora a ¡¡¡Karime Macías!!!



No aprendieron con el caso de García Luna, lo protegieron hasta que lo encarcelaron por narco. Ese si, un narco.



Los desenmascaramos en el debate con @maca_online 👇🏻 pic.twitter.com/WMCleXwB3Z — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) February 16, 2026

Esto es, sino a la emisión de resoluciones en contravención del texto de la ley y a la omisión de constancias esenciales en los expedientes.

Irregular

Entre las irregularidades acreditadas se encuentra la concesión de suspensiones —provisional y definitiva— .

Mismas que impidieron la ejecución de actos legales, como una orden de aprehensión y la separación del cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en Tamaulipas.

También se determinó que el juez desacató jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al otorgar medidas que evitaron que el quejoso fuera considerado prófugo de la justicia y que se suspendieran sus derechos político-electorales.

México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Francisco García Cabeza de Vaca. Petición vía @SRE_mx, basada en órdenes de aprehensión de 2022 y 2024 por delincuencia organizada y lavado.

El exgobernador de #Tamaulipas está escondido en… pic.twitter.com/AxBa2fwwgH — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 17, 2026

La Comisión concluyó que las conductas no fueron hechos aislados, sino actuaciones sistemáticas que evidenciaron errores inexcusables y un desvío de la legalidad.

Lo que impactó otros procedimientos judiciales.

La sanción implica la inhabilitación por un año para desempeñar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales, luego de que el juzgador fue dado de baja en agosto de 2025.