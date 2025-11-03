Aseguran sustancias ilícitas por más de 2 mil millones en Sinaloa

Sinaloa: Aseguran 4 mil 920 litros y 4 mil 620 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina en Operación Frontera Norte

Regeneración, 3 de noviembre de 2025. en redes se destaca el aseguramiento de sustancias precursoras de metanfetamina con valor superior a los 2 mil millones de pesos en Sinaloa.

Esto, en el marco de la Operación Frontera Norte, en acciones de elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional.

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este… pic.twitter.com/DQQh4I3dgd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Es que para mayores señas se indica que lo incautado se valúa en 2 mil 135 millones de pesos, como impacto al crimen organizado.

Esto ya que se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino y tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas.

Cabe destacar que dichas acciones en la capital Culiacán, donde se aseguraron 4 mil 920 litros y 4 mil 620 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

Así como seis reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas L.P.

Cabe destacar que en este contexto y también en la capital sinaloense se detuvo a dos personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas.

Mismas, en posesión de dos armas largas, dos cargadores, 35 cartuchos y 10 mil 321 pastillas de fentanilo.

Se trata del informe del Gabinete de Seguridad del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.



Las autoridades del… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 2, 2025

Cabe destacar que la institución indica que en la Operación Frontera Norte llegó a las 8 mil 665 personas detenidas.

Desde el 5 de febrero, se han desplegó a 10 mil elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Asimismo, asegurado 6 mil 660 armas de fuego, un millón 157 mil 590 cartuchos de diversos calibres, 30 mil 808 cargadores.

E incluso 5 mil 423 vehículos y mil 039 inmuebles vinculados a actividades criminales.

Al tiempo que se indica decomisos por el orden de 107 toneladas 096.1 kilos de diferentes tipos de droga, entre ellos, 493.92 kilos de fentanilo.

En el contexto de las acciones del fin de semana de Todos los Santos se detalla aseguramiento de drogas en Baja California, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua.

Y es que en Tijuana, Baja California, se detuvo a dos en posesión de un arma corta, un cargador, ocho cartuchos, metanfetamina, cuatro teléfonos celulares y un inmueble.

En Guachochi, Chihuahua, se aseguraron dos armas largas, 28 cargadores, 873 cartuchos, 3 chalecos tácticos, seis placas balísticas, dos fornituras, un vehículo con reporte de robo y un inmueble.

Un operativo realizado en Agua Prieta, Sonora, concluyó con la detención de 3 personas y el aseguramiento de mil 070 dosis de cocaína.

Además de 520 dosis de metanfetamina, 295 cigarros de mariguana, dos bolsas con la misma hierba y un vehículo.

En Camargo, Tamaulipas, se aseguró un arma larga, 20 cargadores, 459 cartuchos, 24 artefactos explosivos improvisados y dos vehículos.

En la misma entidad, pero en Ciudad Mier, fue asegurado un fusil Barrett, dos armas largas, 39 cargadores, 915 cartuchos, tres chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.