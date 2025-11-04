Perú rompe relaciones con México por asilo a exprimera ministra

México asila a Betssy Chávez, exprimera ministra de Pedro Castillo. Dice ministro de Exteriores de Perú que se mantienen relaciones consulares
Regeneración, 3 de noviembre de 2025. Perú rompe relaciones diplomáticas con México, pero no relaciones consulares tras asilo político a Betssy Chávez del gabinete del expresidente Pedro Castillo.
Y es que por medio de redes sociales tanto la cancillería de Perú como las delegaciones diplomáticas informaron la ruptura.
Perú
Se trata de una declaración al conocerse de que Betssy Chávez, está siendo asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima.
Cabe destacar que el asilo político a Betssy implica según el comunicado de Perú, «evidencia la profunda falta de interés del gobierno de México por mantener una relación con el Perú.
Si, pero no tanto
Por otra parte, en rueda de prensa el ministro Hugo Zela de relaciones exteriores dijo:
“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”.
Esto, repitió, “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que la actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.
Además de los lamentos de rigor propios de la diplomacia internacional el ministro señala que la ruptura de las relaciones diplomáticas “no significa” que se hayan “roto relaciones consulares” con México.
Asilo
Por otra parte, De Zela dijo que falta dar inicio al proceso del eventual asilo para Chávez, algo que aún no ha sucedido.
Al tiempo que en redes se subraya que Betssy Chávez está siendo procesada por ser exprimera ministra de Pedro Castillo.
Chávez fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima internada por deshidratación, tras 12 días de huelga de hambre.
Dicha protesta en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.
El Tribunal Constitucional (TC) había ordenado poco antes su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria.
Lo anterior, se indica, porque la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.