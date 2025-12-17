Assange demanda al Nobel por premio a Corina Machado

Premio a Machado contradice principios Nobel. Apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra acusa Assange en denuncia penal

Regeneración, 17 de diciembre de 2025. En redes destacan que Julian Assange presentó una denuncia penal contra la Fundación Nobel por el Premio de la Paz, «un instrumento de guerra».

Y es que el fundador de WikiLeaks alega que el premio 2025 a María Corina Machado constituye apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra según la legislación sueca.

Además, solicita la congelación de 11 millones de coronas suecas (1,18 millones de dólares estadounidenses) de transferencias pendientes a Machado.

Assange

Entrevistadora: "¿Cómo puede usted conciliar el hecho de pedir una invasión militar con el Premio Nobel de la Paz?"



Maria Corina Machado: "Necesitamos la guerra para lograr la paz porque la paz es un acto de amor"



George Orwell nos lo advirtió en '1984' #DoubleSpeak pic.twitter.com/6vI1vPGcfv — Guille Vidal (@eltemagv) December 17, 2025

Julian Assange presentó hoy una denuncia penal en Suecia acusando a 30 personas asociadas con la Fundación Nobel, incluidos sus directivos, de cometer graves delitos sospechosos.

Esto, incluido el delito de apropiación indebida de fondos, facilitación de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y financiación del crimen de agresión.

Cabe destacar que se indica que el testamento de Alfred Nobel de 1895 ordena explícitamente en qué condiciones se otorga el premio de la paz.

Esto es, señala, al individuo que durante el año anterior:

“otorgó el mayor beneficio a la humanidad” al realizar “el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones…

«…, en favor de la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y en favor de la celebración y promoción de congresos de paz”.

Assange argumenta que «la decisión política del comité de selección noruego no suspende el deber fiduciario de los administradores de fondos suecos».

«Cualquier desembolso que contradiga este mandato constituye una apropiación indebida del fondo de dotación».

"When the history of our time is written, it won’t be the names of the authoritarian rulers that stand out – but the names of those who dared resist."



2025 peace laureate Maria Corina Machado is the latest name on a list of individuals who have stood up for democracy – including… pic.twitter.com/7eXQpy7fgw — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 16, 2025

Demanda

Asimismo se indica que la denuncia, se presentó simultáneamente ante la Autoridad Sueca de Delitos Económicos (Ekobrottsmyndigheten) y la Unidad Sueca de Crímenes de Guerra (Krigsbrottsenheten).

Donde acusa a los sospechosos, entre ellos a la presidenta de la Fundación Nobel, Astrid Söderbergh Widding, y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne.

Así, convirtieron «un instrumento de paz en un instrumento de guerra», a través de una presunta «criminalidad grave», que incluía:

1) Abuso de confianza, apropiación indebida grave y conspiración por el desembolso pendiente de 11 millones de coronas suecas (1,18 millones de dólares) del dinero del premio de la Paz a Maria Corina.

Y cuyas acciones anteriores y actuales la excluyen categóricamente de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel;

2) Facilitación de crímenes de guerra, incluido el crimen de agresión y crímenes contra la humanidad. Violando las obligaciones de Suecia en virtud del artículo 25 (3) (c) del Estatuto de Roma.

Además, argumenta «porque los acusados ​​son conscientes de la incitación y respaldo de Machado a la comisión de crímenes internacionales por parte de los Estados Unidos…

«.., y sabían o deberían haber sabido que el desembolso de dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y náufragos en el mar…

«.. y están incumpliendo su obligación de cesar los desembolsos».

María Corina Machado afirmó el pasado #11dic en Noruega, en rueda de prensa, que el 60% de la población venezolana trabaja para carteles de la droga. Es la peor ofensa que un político ha dicho contra la población de su propio país en años, y ha pasado muy debajo de la mesa. pic.twitter.com/MV4pSkqZhU — Luigino Bracci Roa (@lubrio) December 14, 2025

Casos

Assange señala que los miembros de la Fundación Nobel han ejercido previamente su autoridad supervisora ​​sobre los premios y sus desembolsos al retener los desembolsos del Premio de Literatura en 2018.

«La falta de intervención aquí, a pesar de los crímenes de guerra estadounidenses frente a las costas de Venezuela…»

«.. y el papel clave de Machado en promover la agresión» incurre en responsabilidad penal.

“La dotación para la paz de Alfred Nobel no puede utilizarse para promover la guerra”, afirma Assange.

Los acusados ​​tienen obligaciones legales concretas, ya que se les ha encomendado “garantizar el cumplimiento del propósito previsto en el testamento de Alfred Nobel, es decir, poner fin a las guerras y los crímenes de guerra, y no facilitarlos”.

Incitación

La denuncia señala cómo el anuncio y la ceremonia del Nobel se han llevado a cabo en lo que analistas militares describen como «el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de Cuba», que ya supera los 15.000 efectivos, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford.

La escalada continúa, ya que el presidente Trump anunció el 10 de diciembre, dos días después de la ceremonia del Nobel, que los ataques estadounidenses comenzarían por tierra.

Al comparar a María Corina Machado con Xiomara Castro, respondió:



“No es lo mismo. Una defiende que sea el pueblo quien decida en elecciones; la otra llama a la intervención extranjera. Y en eso, nunca vamos a estar de acuerdo.” pic.twitter.com/rk6mTD9s9y — Avi 🦆 (@avieu) December 16, 2025

La estrategia para Venezuela forma parte de lo que el secretario de Guerra de Trump, Peter Hegseth, denomina un cambio hacia la «máxima letalidad, no una legalidad tibia» y hacia «pasar a la ofensiva«.

En este contexto, Assange afirma que “Machado ha seguido incitando a la administración Trump a seguir su camino de escalada”.

Incluso entrando en una conspiración para dar a la administración estadounidense acceso a 1,7 billones de dólares en reservas de petróleo y otros recursos naturales a través de la privatización una vez que Maduro sea derrocado.

“Utilizando su elevada posición como ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado bien pudo haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados”, afirma Assange en la denuncia penal.

Guerra

La denuncia enumera pruebas de esta incitación a la intervención militar estadounidense, además de elogiar la conducta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Gaza. Sus declaraciones incluyen:

“La escalada militar podría ser la única salida… E stados Unidos podría verse obligado a intervenir directamente” (30 de octubre de 2025)

Machado calificó de “justificados” y “visionarios” los ataques militares estadounidenses contra buques civiles, que hasta la fecha han matado al menos a 95 personas.

Machado dedicó el premio al presidente estadounidense Trump, porque “finalmente ha puesto a Venezuela… en términos de prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos”

Declaraciones históricas, incluyendo su testimonio en 2014 ante el Congreso de Estados Unidos, donde dijo: “El único camino que queda es el uso de la fuerza”.

La presentación cita una amplia oposición de terceros expertos e institucionales a que Machado reciba el premio:

21 organizaciones noruegas por la paz declararon: “Machado es lo opuesto a un premio por la paz”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel afirmó: “Darle el premio a alguien que llama a la invasión extranjera es una burla al testamento de Alfred Nobel”.

El Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) confirmó que Machado “ha llamado a la intervención militar en Venezuela”.

Solicitado

La denuncia señala que “existe un riesgo real de que los fondos derivados de la dotación de Nobel hayan sido o sean desviados intencional o negligentemente de su propósito caritativo...

«… para facilitar la agresión, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra”.

Assange solicita a las autoridades suecas:

JULIAN ASSANGE FILES CRIMINAL COMPLAINT AGAINST NOBEL FOUNDATION OVER “INSTRUMENT OF WAR” PEACE PRIZE



WikiLeaks Founder Alleges 2025 Award to María Corina Machado Constitutes Misappropriation, Facilitation of War Crimes Under Swedish Law, Seeks Freeze of 11 million SEK ($1.18… pic.twitter.com/OAH4mmvsph — WikiLeaks (@wikileaks) December 17, 2025

Congelación inmediata de la transferencia pendiente del premio monetario de 11.000.000 de coronas suecas y de cualquier presupuesto restante relacionado. Y garantía de la devolución de la medalla. Investigar a las personas nombradas y a los funcionarios de la Fundación y entidades asociadas por abuso de confianza, facilitación de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y conspiración. Incautación de actas de la junta directiva, correos electrónicos, chats grupales y registros financieros. Interrogar a Widding, Stjärne y otros sospechosos. Investigar a fondo a nivel nacional o remitir el asunto a la CPI (Estatuto de Roma, art. 25 (3) (c)) .

“Esta denuncia pide la congelación inmediata de todos los fondos restantes».

Así como «una investigación penal completa para evitar que el Premio Nobel de la Paz se convierta permanentemente de un instrumento de paz en un instrumento de guerra”, concluye Assange.