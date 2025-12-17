Influenza H3N2 en México No es de Peligro: Secretaría de Salud

Salud: Un solo caso de influenza H3N2 en México. Prevención ante temporada de gripas. Vacunarse. Acudir al médico y seguir indicaciones

Regeneración, 16 de diciembre de 2025.– La alarma saltó en redes sociales, pero la realidad es otra. La Secretaría de Salud lanzó un mensaje de calma total.

Solo se ha confirmado un caso de influenza H3N2 en territorio mexicano. No representa un riesgo mayor para la población general actualmente.

Es una cepa muy contagiosa, pero responde bien al tratamiento médico.

#ComunicadoSalud



Tenemos vacuna y tratamiento contra la influenza AH3N2 subclado K: secretario de Salud, David Kershenobich



➡️ https://t.co/RBmU9scbs8 pic.twitter.com/Bij93j6Vbc — SALUD México (@SSalud_mx) December 16, 2025

Vacunarse

La clave para frenar el bicho es la prevención. Las autoridades piden reforzar la vacunación en los grupos más vulnerables. Niños menores de cinco años y adultos mayores deben acudir pronto.

También personas con enfermedades crónicas o el sistema inmune débil.

La vacuna actual protege contra esta variante de forma efectiva. «La vacunación es la herramienta más potente que tenemos», señalan expertos.

Durante estos meses fríos, protégete de enfermedades respiratorias. 🦠 🫁



Acude a tu unidad de salud y consulta con tu médica o médico sobre las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo. 💉 🏥



Las vacunas son seguras y gratuitas. ¡Vacunarse es amar!



Conoce más en ➡️… pic.twitter.com/GXIBIS1VFz — SALUD México (@SSalud_mx) December 16, 2025

Ojo con los síntomas

No hay que confundirse con un simple resfriado común. La H3N2 pega fuerte con fiebre alta y dolores musculares intensos. También aparece tos seca, cansancio extremo y congestión nasal severa.

A pesar del nombre escandaloso de «supergripe», no es invencible.

El tratamiento no es especial; se usan los antivirales de siempre. Si sientes que el cuerpo se corta, mejor no te automediques.

¿Estamos en peligro?

Para nada, pero hay que andar con cuidado siempre. El sistema de salud descarta que sea una amenaza de emergencia. Lo que sí es cierto es que se propaga muy rápido.

Lávate las manos y usa cubrebocas si tienes algún síntoma respiratorio.

Al final del día, la salud colectiva depende de nuestras acciones. No dejes pasar el tiempo y busca tu dosis de refuerzo.