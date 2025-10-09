¡Ah Shihuahua! Prohíben lenguaje «incorrecto» en las escuelas

Escuelas de Chihuahua no podrán utilizar lenguaje inclusivo, ya que el Congreso reformó el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación

Regeneración, 8 de octubre 2025– El Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.

Lenguaje inclusivo debe mantenerse desde una óptica educativa y no ideológica: Gobierno de Chihuahua @santiagodelap https://t.co/25HA0MJFKK pic.twitter.com/QJ3XNolKZa — Todo es Política (@todoespolitica) October 8, 2025

Argumento

El argumento es que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino también un vehículo de identidad cultural, historia y pensamiento.

El diputado Carlos Olson destacó la importancia proteger las reglas gramaticales y lingüísticas del idioma español en escuelas de educación básica.

Aseguró que es fundamental preservar la riqueza y unidad del español en dicha etapa.

En #AlaUna conversamos con @SoyOlson, diputado de Chihuahua, sobre la iniciativa para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las aulas. De aprobarse, Chihuahua se convertiría en el primer estado en restringir el lenguaje inclusivo en la enseñanza, tras una reforma impulsada… pic.twitter.com/Ddj4WuqPaI — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) October 8, 2025

Pues es cuando los niños forman las bases de su competencia lingüística y es importante que aprendan con claridad las estructuras gramaticales y la ortografía.

Olson mencionó: “el uso correcto del español garantiza que puedan expresarse con precisión y comprensión tanto de manera oral como escrita;

Sin embargo, si se utiliza esta formación, se corre el riesgo de que el idioma se fragmente, se empobrezca o se desvirtúe con el tiempo”.

🚫 El PAN prohíbe la enseñanza del lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua. La medida ha generado debate sobre derechos, inclusión y libertad educativa. 👉 Toda la información en A Tiempo Matutino.#LenguajeInclusivo #PANChihuahua #EducaciónMX #PolíticaEducativa… pic.twitter.com/G8fhR2JCgs — ATiempo.Tv (@ATiempoTv) October 8, 2025

Sheinbaum y Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó que ayer el Congreso de Chihuahua reformó la Ley Estatal de Educación.

Esto, para fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales del español, lo que supone una prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la entidad.

“No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo”, dijo Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La diputada Jael Argüelles, de Morena, votó en contra de la propuesta que busca fomentar el uso correcto del español en escuelas.

Argumentó que representa un retroceso en derechos, inclusión y libertad de expresión.

Defendió el lenguaje inclusivo, señalando que la lengua refleja nuevas realidades e identidades, y su imposición puede invisibilizar a sectores marginados.

Citó el artículo 3° constitucional y el criterio de INMUJERES sobre lenguaje incluyente y no sexista.

Recordó que la Suprema Corte respalda la importancia del lenguaje inclusivo y subrayó la obligación estatal de garantizar derechos sin retrocesos.

Todas las escuelas

La medida aplicará a todas las escuelas, tanto públicas como privadas según se dio a conocer:

“La educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios…

…tendrá que fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”.

El Grupo Parlamentario del PAN, que presentó la iniciativa que dio origen a la reforma aprobada, señaló:

“Seguir las normas gramaticales y ortográficas, nos ayuda a generar una disciplina en todos los rubros.

Particularmente, en la etapa más importante de la formación; seguir las reglas y los detalles ayuda a nuestra mente a ordenar ideas y prioridades”.