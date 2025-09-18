Ataque a ceremonia de bautismo en Níger, fallecen 22 personas

Atacantes en motocicletas al oeste de Niger. Gobierno militar de Nigeria en alerta. Versiones indican al Estado Islámico

Regeneración, 17 de septiembre 2025– Hombres armados en motocicletas mataron a tiros a 22 personas, la mayoría de ellas asistían a una ceremonia de bautismo, en un ataque a una aldea en el oeste de Níger, según informes.

Un residente dijo a la agencia de noticias francesa AFP que 15 personas fueron asesinadas en la ceremonia en la región de Tillabéri.

Esta, limita con Mali y Burkina Faso. Después se trasladaron a otro lugar y mataron a otras siete personas.

«Mientras la gente celebraba una ceremonia de bautismo, hombres armados abrieron fuego, sembrando muerte y terror», dijo el activista Maikoul Zodi en las redes sociales.

Gobierno militar

El gobierno militar de Níger ha tenido dificultades para contener la violencia yihadista en la región.

Esta es llevada a cabo por grupos vinculados a Al Qaeda y el Estado Islámico.

AFP también citó a Elmaestro TV, que informó de un «espantoso número de muertos: 22 personas asesinadas cobardemente sin razón ni justificación».

Las autoridades de Níger han confirmado que hubo un ataque en la zona, pero no han facilitado cifras de víctimas.

Región con más ‘muertes por terrorismo’

Human Rights Watch dijo que los grupos habían incrementado los ataques en el país, asesinando sumariamente a más de 127 aldeanos y fieles musulmanes.

Decenas de casas han sido saqueadas e incendiadas durante el mismo período, añadió.

El grupo culpó a las autoridades por no responder adecuadamente a las advertencias de ataques e ignorar los pedidos de ayuda de los aldeanos.

14 soldados nigerinos murieron en una emboscada en la región de Tillabéri, una cifra que el ejército anunció en su boletín semanal del sábado.

El ejército dijo que una de sus unidades fue desplegada tras un robo de ganado por parte de hombres armados, pero resultó ser «una emboscada».

A menudo es difícil verificar de forma independiente el número real de víctimas en esos ataques.

Esto es debido a las restricciones de acceso y al temor a represalias entre los testigos y los medios de comunicación locales.

Niger

Níger está bajo control militar desde 2023, cuando el general Abdourahmane Tchiani depuso al presidente electo del país, Mohamed Bazoum.

Sus vecinos Burkina Faso y Mali, también están gobernados por líderes militares pero han tenido dificultades similares para contener el problema.

Los tres han expulsado a las fuerzas francesas y estadounidenses que anteriormente estaban muy involucradas en la lucha contra los yihadistas que operan en la región del Sahel.

Además de reducir sus vínculos con Occidente, han formado una alianza para combatir la amenaza yihadista.

Han recurrido a Rusia y Turquía para sus necesidades de seguridad. Sin embargo, la violencia continua.