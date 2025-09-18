Recuperadas 13 mil toneladas de autopartes robadas

Decomisan 13 mil toneladas de autopartes tras operativos en el Valle de México. Aseguran viviendas y talleres en Operación Fortaleza fase 3

Regeneración, 17 de septiembre 2025-Del 2 al 9 de septiembre se llevó a cabo la tercera fase de la operación Fortaleza: consistió en combatir el robo de vehículos y autopartes, además del desvalijamiento y remarcado en la Ciudad de México y el Estado de México.

Los operativos consistieron en 13 ordenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Puntos de desmantelamiento

Previamente, se habían identificado puntos de desmantelamiento de vehículos y motocicletas ubicados en las colonias:

San Felipe de Jesús, Santa Cruz Meyehualco, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa María Aztahuacán, Paraje Zacatepec, Barrio San Pablo, Exhipódromo de Peralvillo y Morelos.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, continuamos con la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes. Por ello, en coordinación con autoridades del @Edomex, las instancias del @GabSeguridadMX y las @FiscaliaCDMX y @FiscaliaEdomex, entre el 2 y el 9…

Tres hombres detenidos y se aseguraron los 13 inmuebles cateados. Esto, junto con 11 mil 524 toneladas de autopartes como cuadros y piezas de motocicletas.

Se decomisaron compresores de aire, herramientas diversas y 20 placas de circulación.

10 toneladas de autopartes aseguradas, tras cateo en GAM

El operativo ocurrió en la colonia San Felipe de Jesús, sobre la Avenida Canal del Desagüe; no hubo personas detenidas.

En coordinación con la @FiscaliaCDMX y las instancias de seguridad del @GobiernoMX, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en @TuAlcaldiaGAM y aseguraron alrededor de 10 toneladas de autopartes.



En el predio, identificado a partir del intercambio… pic.twitter.com/XaszgeP0CF — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 31, 2025

Personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) clausuro cinco establecimientos de la alcaldía Cuauhtémoc y dos en Iztapalapa.

Esto sucedió tras verificar que no contaban con la documentación correspondiente para su funcionamiento.

Edomex

En el Estado de México se realizaron 53 cateos que derivaron en el aseguramiento de 20 inmuebles.

Casas habitación, un local de venta de automóviles, tres refaccionarias y un taller de reparación de motocicletas.

La razón: robo de vehículos, robo con violencia, secuestro exprés con fines de robo y delitos contra la salud.

En esta fase 3 del operativo fueron aseguradas más de 500 toneladas de autopartes, 35 vehículos –18 de ellos motocicletas– con reporte de robo vigente o con alteraciones en sus medios de identificación.

De la misma manera, seis motores con reporte de robo, armas de fuego, cartuchos, narcóticos, localizadores satelitales, inhibidores de señal y diversos equipos de cómputo.

Se detuvo a siete personas y fueron presentadas ante la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación legal.

Tecámac

Se informó que un camión robado el pasado 8 de agosto en el Circuito Exterior Mexiquense fue localizado; el inmueble también fue asegurado.

Derivado de las tres fases de la operación Fortaleza, en el Estado de México se ha asegurado un total de mil 767 toneladas de autopartes, 76 inmuebles y 31 personas han sido detenidas.

Además, se recuperaron 78 vehículos con reporte de robo, de los cuales 34 son motocicletas.

En los operativos interinstitucionales participaron policías de 23 municipios mexiquenses, entre ellos, Acolman, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan.

E incluso Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Tultepec, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Tultitlán, Tecámac, Morelos, Jaltenco, Toluca y Chimalhuacán.