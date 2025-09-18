Lo peor ya pasó dice Milei, bomba de tiempo: Cristina Kirchner

Con Milei deuda en dólares. Emisión monetaria presente y futura; a tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica

Regeneración, 17 de septiembre de 2025. En un contundente mensaje, la expresidenta Cristina Kirchner ha calificado el modelo económico del presidente Javier Milei como una “verdadera bomba de tiempo”.

La advertencia llega después de que el mandatario presentara en cadena nacional su Presupuesto 2026 y afirmara que “lo peor ya pasó”, una declaración que ha generado una ola de críticas en diversos sectores.

🚨 MARCHA MASIVA EN CONTRA DEL GOBIERNO LIBERTARIO de @JMilei



Salen miles y miles de Universitarios en Argentina a defender su derecho a la educación y protestar en contra del recorte que les quiere hacer el libertario a todas las universidades… pic.twitter.com/YYOhtaUc5O — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 17, 2025

Endeudamiento en dólares

La exmandataria cuestionó de forma directa la afirmación de Milei, comparándola con la gestión de Mauricio Macri en 2018, un momento que marcó el inicio de una grave crisis.

Kirchner señaló que el actual equilibrio en las cuentas del gobierno no es más que una fachada.

En sus propias palabras, este supuesto equilibrio se basa en “endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica”.

Además, la principal referente del Partido Justicialista apuntó directamente al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

A quien se refirió como el «mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento» en el gobierno de Macri, subrayando las similitudes de fondo en la política económica.

La derecha no sabe de historia y no entiende que cuando pisoteas a los pueblos, se levantan. Algunos muy pronto, como en Argentina. @JMilei debe ir preparando el helicóptero en el tejado de la Casa Rosada. Pensionistas, estudiantes, maestros.. Con los brokers no te llega. pic.twitter.com/SX4BwJZppP — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) September 18, 2025

La realidad detrás del discurso de Milei

Mientras Milei prometió aumentos en áreas clave del presupuesto, como un 5% para jubilaciones y pensiones por discapacidad, un 17% para salud y un 8% para educación, la realidad muestra un desmantelamiento del sector público y una precarización de la vida de los argentinos.

La expresidenta Cristina Kirchner afirmó que la famosa «motosierra» del presidente ultraderechista está afectando directamente a la población.

Así, la supuesta reducción del gasto público se traduce en un golpe a los trabajadores, jubilados, servicios esenciales y acceso a medicamentos, mientras los allegados al poder se benefician.

El reciente escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpica a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y su círculo cercano, parece validar esta crítica.

El «tic tac» de la bomba

Desde la privacidad de su domicilio en la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, Cristina Kirchner no ha perdido oportunidad para ejercer su influencia política.

Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario.



En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón…



Defiende la salud de los niños y la… pic.twitter.com/SYGbQAl9Vy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 17, 2025

En un claro rol de contrapeso a la narrativa libertaria, la expresidenta sentenció que la “bomba de tiempo” ya tiene poco tiempo. “El tic tac ya puedo escucharlo”, advirtió.

En su mensaje, también apeló a la moderación del presidente.

Si bien reconoció el cambio de tono y formas de Milei en la cadena nacional, le advirtió que “el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo”.

Finalmente, en un tono de consejo, lo instó a dejar a un lado los «libritos de la Escuela Austríaca» y adoptar una política económica que realmente contemple los intereses del país y de su pueblo.