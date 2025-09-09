Ataque con dron e incendio a barco de solidaridad con Palestina

Barco Family de la Flotilla Global Sumud atacado. Artefacto explosivo provocó incendio bordo. Solo daños materiales. Indignación mundial

Regeneración, 8 de septiembre de 2025. Mientras estaba atracado en el puerto de Túnez, el barco Family, parte de la Flotilla Global Sumud, fue atacado por un dron.

El periodista de televisión Yusuf Omar, quien se encontraba a bordo en ese momento, informó en Instagram Live que un dron se acercó al barco, lanzó un artefacto explosivo y provocó un incendio a bordo.

Footage from another boat of our Flotilla shows the exact moment the Family Boat was struck from above. pic.twitter.com/qVpUyg56uP — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 9, 2025

Family es el barco líder de la Flotilla Global Sumud, una misión de ayuda que busca romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza. La activista Greta Thunberg y el periodista de Novara Media.

Kieran Andrieu viajaban en el barco, junto con los principales organizadores de las misiones de la Flotilla, antes de que atracara en Túnez. Hasta el momento no se han reportado heridos.

Here is the security camera footage from the Family vessel of the Sumud Flotilla, stationing just outside Tunis port. So:

1. Sound of something that the crew identified as a drone.

2. Crews sounds the alarm and calls for help.

3. Explosion.

Draw your conclusions. pic.twitter.com/HmkFG7yaEt — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) September 8, 2025

Por otra parte, Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina publicó en X, un razonamiento para sacar conclusiones:

Aquí están las imágenes de la cámara de seguridad del buque familiar de la Flotilla Sumud, estacionado a las afueras del puerto de Túnez.

1. Sonido de algo que la tripulación identificó como un dron.

2. Las tripulaciones hacen sonar la alarma y piden ayuda.

3. Explosión. Saca tus conclusiones.

🚨 Breaking: The principal flotilla ship “Family” was rocked by an explosion on its front deck while anchored at the port of Tunis. The Global Sumud Flotilla said the boat – carrying Steering Committee members and sailing under a Portuguese flag – was “struck by what is suspected… https://t.co/vGsMiflZih pic.twitter.com/pNwuCHg7c3 — Drop Site (@DropSiteNews) September 8, 2025

Por otra parte en redes se publicó el posicionamiento de la flotilla solidaria con Palestina:

Toda la tripulación y los pasajeros fueron evacuados sanos y salvos, sin que se reportaran heridos.

Los organizadores declararon: «Los actos de agresión dirigidos a intimidar y frustrar nuestra misión no nos disuadirán».

«Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución».

🇪🇸 🇵🇸 Massive flotilla protest in Spain in support of the Global Sumud Flotilla!pic.twitter.com/0dldtOgPIJ — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) September 7, 2025

Agregaron que se está llevando a cabo una investigación y que se publicarán más detalles de inmediato a medida que estén disponibles.

Videos que circulan en línea muestran llamas y humo saliendo del barco.

En redes, igualmente se señala sobre las consecuencias de este ataque a la flotilla:

«El ataque israelí con drones contra la Flotilla Global Sumud es un acto de guerra».

Además, «un ataque a la soberanía de Túnez y un intento desesperado de intimidar a la gente del mundo para que no llegue a Gaza con ayuda».

«¡No nos detendremos hasta que Palestina sea libre!»