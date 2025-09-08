Presupuesto para 20 mil 522 pueblos indígenas: Sheinbaum

Para pueblos originarios y afromexicanos más de 38 mil proyectos de urbanización, agua potable, vivienda, electrificación y otros: Sheinbaum

Regeneración, 8 de septiembre de 2025. El gobierno de Sheinbaum a través de la Secretaría del Bienestar, informó de la entrega del presupuesto directo a 20 mil 522 pueblos originarios.

Esto, por medio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAIS).

Y es que por medio de asambleas, los pueblos decidieron la realización de 38 mil 811 proyectos de urbanización, agua potable y mejoramiento de vivienda.

Además de electrificación, drenaje y letrinas, obras en salud, alcantarillado y obra en educación.

Sheinbaum

La presidenta destacó que el objetivo de su administración es apoyar a todo el pueblo de México.

Por ello, gracias a la reforma impulsada por la Cuarta Transformación, los pueblos originarios y afromexicanos son reconocidos como sujetos de derecho en el artículo 2 de la Constitución.

“El Gobierno de la República busca apoyar a todos los habitantes de todas las entidades de la República”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por otra parte, la secretaria de Bienestar, señaló que las más de 20 mil comunidades indígenas y afromexicanas ya trabajan en sus proyectos de infraestructura social básica.

E incluso, a finales de año podrán mostrarse los avances.

“Los recursos deben de emplearlos ellos, ya tienen su tarjeta y la dispersión realizada, y que no debe de haber intermediarios. Ya ellos eligieron sus obras».

Además, detalló que de lo que se trata es que también esos recursos se inyecten en la comunidad”, detalló.

Tarjetas

Por otra parte, en las Mañaneras del Pueblo con Sheinbaum, se detalló que del 1 al 31 de octubre entrega de tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar

Dicha tarjeta a un millón 980 mil 164 mexicanas de 60 a 64 años que se registraron en agosto para recibir este apoyo.

Con ello, en noviembre serán cerca de 3 millones de mujeres quienes recibirán bimestralmente este derecho.

Recordó que en una primera etapa la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a un millón de mujeres.

Por otra parte, el millón 980 mil mujeres que se registraron en agosto, recibirán un mensaje a sus celulares con la fecha, hora y lugar en las que del 1 al 31 de octubre deberán recoger sus tarjetas.

Además, las beneficiarias de 60 a 64 años, también podrán consultar dónde acudir por su tarjeta a través de la página de la Secretaría de Bienestar.

Anunció seguidamente que continúa en curso el pago de septiembre-octubre para los 16 millones 323 mil 962 derechohabientes que en todo el país reciben uno de los Programas para el Bienestar.

Al tiempo que se destaca que este programa en este bimestre, representan una inversión social de 92 mil 538.3 millones de pesos.

Calendario

Finalmente, se indica que los pagos se realizan de acuerdo con la primera letra del apellido paterno, según el siguiente calendario: