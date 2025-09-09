Alito agarra juerza con la presidenta y el congreso… de Perú

Alito Moreno autodenominado «defensor del hemisferio» en reunión con Dina Boularte. Congreso de Perú discute declarar persona non grata a Sheinbaum

Regeneración, 8 de septiembre de 2025. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), sostuvo una reunión este lunes con la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Al tiempo que la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó una moción para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Misma que pasará al pleno del congreso.

Las reuniones de trabajo de Alito Moreno en Estados Unidos consistieron perseguir funcionarios que se encontraba en la calle. Nadie lo recibe en oficinas al pobre cabrón. pic.twitter.com/vEhZYq953J — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 4, 2025

Alito presidente de Wakanda

Y es que la nota no tiene desperdicio, porque en redes sociales Alito dijo que el encuentro de muy significativo y compartió fotografías.

“Hablamos sobre seguridad, democracia en la región y el fortalecimiento de las relaciones exteriores entre nuestros países”, detalló.

Dijo que desde su posición quiere “para avanzar en el desarrollo de nuestras naciones y para consolidar la unión de nuestros pueblos hermanos, sin barreras ideológicas ni partidistas”.

“La cooperación y el diálogo son la clave para construir un mejor futuro para que América Latina, Perú y México tengan las mejores relaciones”.

Lo único malo es que Alito no representa a México ni a nadie medianamente inteligente o decente.

#MañaneraPresidenta | 🎙️🇲🇽 “Solamente él se escucha a sí mismo”, dijo Claudia Sheinbaum al contrastar las declaraciones de Alito Moreno con la relación de respeto y trabajo que mantiene con gobernadores de oposición, incluidos los del PRI. 🤝🏽



¡Tómala VENDEPATRIAS! pic.twitter.com/G7rLjd4XDn — Juncal Solano (@juncalssolano) September 8, 2025

Relaciones

Como se sabe, las relaciones diplomáticas entre México y Perú se mantienen desde 2023 en el nivel de encargados de negocios.

Esto luego que AMLO defendiera al depuesto presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

«En su cuenta de X (@alitomorenoc), el autonombrado «defensor del hemisferio» indicó que como parte de su gira internacional, ahora estuvo en Perú», señala 24 horas.

Esto, para reunirse con la dirigencia de la organización APRA de derecha y que lo defiende de la supuesta persecución del Gobierno mexicano.

«Me dio mucho gusto visitar la sede del APRA en Perú y reunirme con nuestros hermanos apristas».

«El PRI y el APRA comparten una historia de lucha, de compromiso con la democracia y con las causas del pueblo».

Alito Moreno, presidente vitalicio de un PRI que goza de un miserable 7% de aprobación, fue a reunirse con la golpista Boluarte y su 96% de desaprobación.

En Palacio Nacional (con el 80% de aprobación para Sheinbaum) reina la preocupación, seguramente. pic.twitter.com/Ene5ASzzex — El Compa Stalin (@Hutopo) September 9, 2025

Partido

«El también dirigente del autonombrado «mejor partido de México -PRI-« publicó en su cuenta de X, tal como indica el relato en su portal.

«(…) Desde la COPPPAL seguiremos trabajando para avanzar en el desarrollo de nuestras naciones y para consolidar la unión de nuestros pueblos hermanos, sin barreras ideológicas ni partidistas», posteó.

Por otra parte, este lunes la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción que declara persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto por defender la calidad de preso político del exmandatario Pedro Castillo.

Sin embargo el dictamen obtuvo 12 votos a favor y seis en contra, y deberá ser ratificado por el Pleno antes de su entrada en vigor.

La medida se impulsó por congresistas de Fuerza Popular —partido de derecha fundado por Keiko Fujimori—.

Asimismo, respaldada por legisladores que acusaron a la presidenta mexicana de “injerencia inaceptable” en asuntos internos.

De risa

Se indica que el vicepresidente de la comisión, Ernesto Bustamante, argumentó que la mandataria mexicana ha mostrado una actitud hostil hacia el Perú desde su llegada al poder en 2024.

Esto, como se sabe, al desconocer la sucesión constitucional tras la destitución de Castillo y referirse a él como “legítimo presidente”.

Otros parlamentarios, como Maricarmen Alva, sostuvieron que las declaraciones de la mandataria “debilitan la imagen internacional del Perú” y siembran dudas sobre la legitimidad de sus instituciones.

Por otra parte, congresistas de bancadas de izquierda rechazaron la moción al considerar que se trata de simples opiniones emitidas fuera de canales oficiales.

“No ha habido una nota diplomática ni un acto formal que justifique esta decisión”, expresó Álex Flores, del Bloque Magisterial.

La moción dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores difunda la decisión por las vías diplomáticas.

Finalmente se subraya que por la mañana, el senador plurinominal, presumió que «por amor a México» va a EEUU a delatar al «narco gobierno terrorista» que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.