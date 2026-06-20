Ataque con Drones en Moscú: Incursión Masiva de Ucrania

Rusia interceptó más de 300 drones ucranianos durante 35 horas. Autoridades destacaron la alta eficacia de su sistema de defensa aérea

Regeneración, 19 de junio de 2026.– Moscú enfrentó una ola masiva de drones ucranios durante las últimas treinta y cinco horas.

El espacio aéreo de la capital rusa registró la alarmante incursión de trescientos diez aparatos no tripulados.

Los sistemas de defensa locales lograron interceptar la mayoría de los proyectiles dirigidos hacia la ciudad de Moscú.

Una importante refinería local sufrió serios daños materiales debido a los impactos directos de la madrugada inicial.

Por otra parte, el alcalde de la capital rusa, Serguei Sobianin, alertó sobre los riesgos latentes de la ofensiva.

El funcionario advirtió textualmente que esto “podría ser el comienzo de un nuevo ataque masivo durante la siguiente madrugada”.

Mientras tanto, diversos analistas internacionales sugieren que los datos oficiales rusos podrían estar alterados de alguna manera.

Esta posible exageración numérica buscaría tranquilizar a la población civil frente a las amenazas constantes del conflicto.

La Postura Oficial del Kremlin

El gobierno central defendió con firmeza la respuesta militar de sus fuerzas de seguridad ante esta emergencia.

El mandatario Vladimir Putin recibe reportes detallados sobre la situación del espacio aéreo de forma periódica diariamente.

No obstante, el silencio público del jefe de Estado causa evidente incomodidad en la prensa que cubre la fuente.

Los reporteros acreditados en la sede oficial esperan una declaración formal del líder ruso desde hace varias horas.

En este contexto, el vocero oficial Dimitri Peskov elogió abiertamente el desempeño actual de las fuerzas armadas nacionales.

El portavoz destacó el “muy alto nivel de efectividad de los sistemas de defensa antiaérea, a pesar de todo”.

Asimismo, el alto funcionario afirmó tajantemente que la situación operativa en el frente militar pronto será completamente catastrófica para Ucrania.

Finalmente, el vocero instó a los comunicadores a revisar imágenes sobre los devastadores ataques contra las ciudades de Ucrania.

Conflictos Diplomáticos con Europa

La tensa relación política entre el Kremlin y los líderes del continente europeo sumó un nuevo capítulo crítico.

El portavoz oficial Dimitri Peskov criticó duramente las intenciones mediadoras de la Unión Europea en la negociación actual.

Según sus declaraciones, los dirigentes europeos cometen un gran error al intentar negociar desde posiciones de fuerza.

Las autoridades rusas atribuyen esta actitud occidental a la desinformación o incompetencia de los mandatarios internacionales.

En sintonía con estas duras críticas, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, condenó la extensión de sanciones.

El canciller resumió la estrategia europea afirmando de forma contundente que “quieren ser mediadores y, al mismo tiempo, lanzan ultimatos”.

Consecuentemente, el jefe diplomático descartó la posibilidad de entablar un diálogo constructivo con representantes del bloque europeo.

El gobierno ruso considera firmemente a Europa como una parte interesada en el conflicto bélico actual.