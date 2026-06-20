Procesan a Adolescentes por Asesinato de Líder Criminal

La Fiscalía General de Ecuador procesa a dos menores de edad por asesinar a balazos a un presunto líder criminal a las afueras del Aeropuerto

Regeneración, 19 de junio de 2026.– Dos jóvenes adolescentes enfrentan graves cargos penales por asesinar a un hombre en la ciudad de Guayaquil.

Este violento ataque armado ocurrió afuera del concurrido Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo el pasado miércoles.

La «Fiscalía General de Ecuador» confirmó oficialmente esta preocupante noticia durante la jornada de este mismo viernes.

Los presuntos atacantes que perpetraron este crimen tienen apenas catorce y quince años de edad respectivamente.

En este mismo sentido, las autoridades ecuatorianas brindaron más detalles cruciales sobre este trágico suceso armado.

Los menores de edad dispararon contra la víctima exactamente en la concurrida zona de arribo de pasajeros.

Para cometer el ilícito, ambos adolescentes se hicieron pasar por supuestos vendedores de flores del sector.

Tras ejecutar los letales disparos, los jóvenes delincuentes intentaron huir rápidamente de la escena del crimen.

La Captura y el Proceso Judicial

Como respuesta inmediata ante el caos, el personal de seguridad de la terminal aérea intervino oportunamente.

Estos guardias privados retuvieron valientemente a los dos menores hasta la llegada de los agentes policiales.

Minutos después, la Policía Nacional arribó al lugar de los hechos y aisló a los sospechosos.

Posteriormente a la captura, el «Ministerio Público» emitió un comunicado oficial detallando el estado del caso.

Bajo este complejo escenario legal, se llevó a cabo una importante audiencia contra los dos procesados.

Durante dicha sesión, un juez competente ordenó el internamiento preventivo de los jóvenes de forma inmediata.

Asimismo, el magistrado estableció un plazo máximo de treinta días para concluir la respectiva instrucción fiscal.

Cabe destacar que el Código Penal ecuatoriano sanciona el delito de asesinato con hasta treinta años de cárcel.

Identidad y Nexos Criminales de la Víctima

Durante el transcurso de la audiencia, el fiscal del caso presentó contundentes pruebas contra los adolescentes acusados.

Estos sólidos elementos de convicción policial vincularían directamente a los jóvenes infractores con el fatal homicidio.

Por otra parte, descubrir la verdadera identidad del hombre occiso generó un enorme interés a nivel nacional.

Las autoridades confirmaron que la víctima mortal respondía al nombre de Carlos Alberto Suástegui Villanueva.

Resulta pertinente mencionar que este hombre de treinta y nueve años de edad tenía un oscuro historial.

El actual «ministro del Interior John Reimberg» ofreció fuertes y reveladoras declaraciones sobre este violento suceso.

El funcionario lo señaló claramente como el presunto líder de la organización criminal Los Águilas.

Finalmente, el ministro aseguró tajantemente que este fallecido cabecilla era considerado un «objetivo criminal priorizado«.