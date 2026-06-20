Polonia Retira Máxima Condecoración a Zelensky

Polonia retiró la Orden del Águila Blanca a Zelensky tras bautizar una unidad militar con el nombre de un grupo con vínvulos nazis

Regeneración, 19 de junio de 2026.– El gobierno polaco anunció este viernes la retirada de su máxima condecoración otorgada al presidente ucraniano Volodymir Zelensky.

La decisión surge tras la creación de una unidad militar nombrada en honor al Ejército Insurgente Ucranio.

Polonia considera esta medida como un agravio directo a su memoria histórica nacional.

El mandatario ucraniano había recibido la Orden del Águila Blanca en el año 2003.

Tras este anuncio, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones enfrentan una etapa de creciente tensión política y social.

El presidente polaco Karol Nawrocki oficializó la medida mediante un mensaje difundido en redes sociales.

La postura polaca enfatiza que el respeto a las víctimas es fundamental para cualquier alianza.

Este suceso marca un punto de inflexión significativo en el apoyo constante hacia Kiev.

Crímenes históricos y la controversia del UPA

Para la sociedad polaca, el Ejército Insurgente Ucranio es responsable de crímenes brutales contra civiles durante la Segunda Guerra Mundial.

El Estado polaco clasifica dichas matanzas ocurridas en el oeste de Ucrania como un acto de genocidio.

Se estima que cerca de cien mil ciudadanos polacos murieron a manos de esta organización armada.

El conflicto histórico se mantiene vigente en la narrativa colectiva de la población local.

En este sentido, Karol Nawrocki señaló con firmeza el sentir de su país sobre esta formación militar específica.

Él afirmó: «Para la inmensa mayoría de la sociedad polaca, el UPA sigue siendo ante todo una formación responsable de los crímenes brutales».

El UPA combatió en distintos frentes y colaboró ocasionalmente con fuerzas nazis durante la conflagración mundial.

Estas alianzas pasadas complican la percepción actual de dicha unidad en la memoria de Polonia.

Impacto en la opinión pública y diplomacia

Aunque en Ucrania el UPA es visto como un símbolo de independencia, Polonia mantiene una postura de condena total.

La mayoría de los ciudadanos polacos percibe esta decisión de Zelensky como un daño a las relaciones bilaterales.

Encuestas recientes indican que un porcentaje mayoritario de la población rechaza el homenaje a este grupo.

El clima social se ha tornado complejo pese a la acogida de miles de refugiados.

Como consecuencia, el futuro de la cooperación entre Varsovia y Kiev deberá sortear estos dilemas de memoria histórica.

La gestión de la crisis requerirá un diálogo profundo para superar las heridas del pasado europeo.

Polonia continúa analizando el impacto de este suceso en sus alianzas estratégicas regionales inmediatas.

La política exterior deberá adaptarse a estas nuevas sensibilidades que afectan la percepción de la opinión pública.