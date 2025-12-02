Ataque en Plaza Arkana, Cuautitlán Izcalli, esto se sabe

Investigación para localizar a los tres sujetos responsables del ataque armado en Arkana. Versiones de posibles familiares de Caro Quintero

Regeneración 2 de diciembre 2025– Un ataque armado se registró la tarde de este lunes al interior de Plaza Arkana, ubicada sobre la autopista México-Querétaro, dejando como saldo dos asesinados y una persona lesionada.

Los hechos

POSIBLES FAMILIARES de CARO QUINTERO, los ASESINADOS en @CuautitlanMX

-Emilio Quintero, 31 años, de Culiacan

-Juan Pablo Quintero, 21 años, de Guadalajara.

Son los 2 hombres asesinados ayer en Plaza Arkana en @Edomex

3 tipos les soltaron más de 40

Balazos@FiscaliaEdomex indaga pic.twitter.com/pExfq7bsS7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 2, 2025

Sujetos armados ingresaron al centro comercial y se dirigieron a un negocio de lavandería, donde dispararon contra un hombre, provocando su muerte en el lugar, según reportes iniciales.

Como resultado adicional, dos personas fueron lesionadas, sin embargo, minutos después, una segunda víctima perdió la vida mientras recibía primeros auxilios.

Elementos de la Policía de Proximidad y del Grupo Táctico de Cuautitlán Izcalli acudieron de inmediato para acordonar la zona y asegurar el perímetro.

La zona del local permanece delimitada con cinta amarilla, y en el sitio se encontraron casquillos de bala percutidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se dirigió de inmediato al lugar.

Investigación

Esto, para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la carpeta de investigación correspondiente para localizar a los responsables.

Autoridades recomendaron a los automovilistas y peatones extremar precauciones al transitar por la zona debido a la presencia de unidades de emergencia.

Los dos hombres asesinados eran de Culiacán.

Un joven de 23 años, también procedente de Culiacán y quien acompañaba a las víctimas, informó a elementos de seguridad de los hechos:

«Tres hombres armados nos atacaron directamente cuando nos encontrábamos en la lavandería “Ultra Clean”, ubicada en el estacionamiento del centro comercial», dijo el testigo.

Reportes

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores ingresaron a bordo de una motocicleta y se dirigieron al negocio.

Allí dispararon contra uno de los hombres, quien quedó sin vida en la entrada de la lavandería.

En el ataque resultaron lesionadas dos personas; una de ellas murió minutos después mientras recibía atención de emergencia.

Paramédicos de la unidad PCYB-59 acudieron al lugar para brindar atención al sobreviviente lesionado y confirmar el deceso de la segunda víctima.

Elementos de la Policía de Proximidad y del Grupo Táctico de Cuautitlán Izcalli acordonaron el área y preservaron la zona donde quedaron casquillos percutidos.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el levantamiento de los cuerpos e inició la carpeta de investigación para esclarecer el ataque y ubicar a los responsables.

Plaza Arkana

A pesar de la gravedad de los hechos, se informó que los demás comercios de la plaza continuaron operando con normalidad.

La autoridad mantiene presencia en la zona mientras se realiza la investigación preliminar del ataque para esclarecer el crimen.

La Plaza Arkana es un centro comercial ubicado en San Martin Tepetlixpan, el cual opera los siete días de la semana de 7:00 a 22:00 horas.

Con un total de 52 establecimientos, la plaza ofrece servicios de tiendas de oferta, departamentales, moda y restaurantes.