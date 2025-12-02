Kristi Noem recomienda “prohibición total de viaje”

Noem sostuvo que la medida apuntará a ciudadanos de naciones que les “inundan de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”

Regeneración, 2 de diciembre 2025– La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha recomendado una “prohibición total de viaje” desde naciones que “inundan el país de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”, sin especificar a qué naciones se refiere.

Mensaje

La funcionaria envió un mensaje en la red social X tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el, dice que ha formulado una recomendación para “una prohibición total de viaje a cada maldito país que ha estado inundando la nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”.

“Nuestros padres fundadores construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad.

«No para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares en impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses”, dijo Noem.

“No les queremos, ni a uno de ellos”, aclaró la criticada funcionaria.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph B. Edlow, anunció el viernes la suspensión de todas las decisiones de asilo de personas migrantes.

Ataque

Esto, tras el ataque contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca, supuestamente perpetrado por un afgano y que dejó dos muertes.

“El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible.

La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad”, dijo Edlow.

Poco después de que el Departamento de Estado suspendiera la emisión de visados para ciudadanos con pasaporte de Afganistán.

Trump ha relacionado este tiroteo con la inmigración tras asegurar que este ciudadano afgano llegó “traído por la anterior administración”.

Recientemente, en un anuncio realizado desde la plataforma Truth Social, Trump declaró la prohibición total del tránsito aéreo sobre Venezuela y áreas cercanas.

Esto, sin establecer una fecha de finalización para la medida.

Decisión

Según reportó el medio, la decisión, de aplicación inmediata e indefinida, plantea una intensificación de las restricciones sobre la región sudamericana.

Trump remarcó que no se permitirá el cruce del espacio venezolano por aviones comerciales ni por aeronaves vinculadas a redes delictivas.

Colocando el énfasis en la necesidad de incrementar el control y la vigilancia para evitar vuelos tanto legales como ilegales.