Se crea Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO)

Diario Oficial publicó nuevo cuerpo de Agentes de Investigación e Inteligencia. Además Convocatoria abierta

Regeneración, 2 de diciembre de 2025.– El Gobierno de México crea un nuevo cuerpo de agentes especializados en inteligencia e investigación. Este grupo busca fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad en el país.

Todo ello, como se sabe, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y cuya convocatoria se lanzó este lunes.

El acuerdo fue formalizado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre.

Se trata de una figura inédita, con facultades para ejecutar operaciones tácticas. El objetivo es “combatir a la delincuencia” mediante análisis e inteligencia policial.

Sustento Legal y Funciones Centrales

El acuerdo se ancla en el Artículo 21 Constitucional y la Ley Orgánica Federal. Esto faculta a la SSPC para organizar investigación basada en inteligencia y tecnología.

El cuerpo de agentes ejecutará acciones para la identificación y captura de objetivos prioritarios.

También atenderán incidentes que representen graves riesgos para la población. Se les asigna la responsabilidad de definir mecanismos de prevención y reacción rápida.

El titular de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial operará la fuerza. La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) tendrá un papel central de coordinación.

Convocatoria de Reclutamiento

La SSPC busca reclutar la primera generación de Agentes de Investigación e Inteligencia. Podrán participar hombres con estatura mínima de 1.60 metros y mujeres de 1.50 metros.

Los aspirantes deben ser ciudadanos mexicanos entre 23 a 35 años de edad.

Se requiere licenciatura concluida en áreas como Derecho, Criminología o Sistemas. La convocatoria exige disponibilidad para cambiar de residencia y gran convicción de servicio.

Los seleccionados tomarán un Curso de Formación Inicial de 9 meses en 2025.

Deben aprobar el proceso de evaluación y el estricto control de confianza. El registro en línea se realiza en el sitio: https://reclutamiento.sspc.gob.mx/.

Deben presentar constancias de no inhabilitación, no antecedentes y situación fiscal.

Así, se busca un modelo que prioriza la inteligencia sobre la fuerza bruta policial.