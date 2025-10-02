Ataque en sinagoga de Mánchester: dos muertos

Mánchester: Sujeto embiste a la multitud con un auto y les ataca con cuchillo en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío

Regeneración, 2 de octubre 2025– La policía confirmó que el ataque en una sinagoga de Manchester, ocurrido el jueves por la mañana, que dejó dos muertos y cuatro heridos, se está tratando como un «incidente terrorista». El sospechoso fue abatido a tiros en el lugar de los hechos.

Terrorismo

«Basándonos en lo que sabemos, la policía antiterrorista ha declarado que se trata de un incidente terrorista.

Nos aseguraremos de que se investiguen todos los datos de inteligencia y líneas de investigación», declaró el subcomisario Laurence Taylor durante una rueda de prensa.

Las dos víctimas fallecidas pertenecían a la comunidad judía del Gran Manchester, confirmó el jefe de policía Sir Stephen Watson en una segunda rueda de prensa.

Las cuatro personas heridas permanecen hospitalizadas tras sufrir diversas lesiones graves.

Además del sospechoso que fue asesinado a tiros por agentes de armas de fuego de la Policía del Gran Manchester (GMP), se han realizado dos arrestos.

Identidad del atacante

Taylor y Watson afirmaron que la policía confía en conocer la identidad del atacante, pero que, por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no pueden confirmarla en este momento.

Según Watson, el sospechoso llevaba un chaleco que parecía un artefacto explosivo.

La policía ha pedido al público que «permanezca alerta» mientras continúan las investigaciones y que informe sobre cualquier cosa que «no le parezca correcta».

¿Qué sabemos del ataque?

La policía respondió por primera vez a un llamado a las 9:31 am, afuera de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en el área de Crumpsall en el norte de Manchester.

Allí, los asistentes estaban honrando la festividad judía de Yom Kippur.

La persona que llamó reportó a un sospechoso conduciendo un auto hacia el público. Según la policía, se vio al conductor del auto atacar a las personas con un cuchillo.

El sospechoso fue abatido a tiros por policías armados alrededor de las 9:38 a. m. y los paramédicos llegaron al lugar poco después.

Las imágenes que circulan de la escena parecen mostrar al sospechoso tendido en el suelo con un cuchillo cerca.

Sospechoso

GMP declaró inicialmente que no se podía confirmar si el sospechoso había fallecido debido a problemas de seguridad relacionados con la posesión de objetos sospechosos.

Se envió una unidad de desactivación de explosivos al lugar del crimen porque el sospechoso llevaba un chaleco que parecía un artefacto explosivo.

Posteriormente, las autoridades confirmaron el fallecimiento del sospechoso.

Se produjo una explosión controlada en el lugar para que los servicios de emergencia pudieran acceder al vehículo del sospechoso, confirmó GMP en una declaración.

La policía informó que había una gran cantidad de personas en la sinagoga para Yom Kipur y agradeció a los testigos de la violencia por su rápida respuesta.

Acción rápida

Esto permitió una acción rápida y, como resultado, se impidió la entrada del agresor a la sinagoga.

Un helicóptero del Servicio Aéreo Especial (SAS) de las Fuerzas Armadas Británicas fue visto sobrevolando la escena del crimen.

El helicóptero, a menudo conocido como «Blue Thunder», es utilizado por el ejército en despliegues antiterroristas.

El uso del helicóptero suele ser aprobado por los funcionarios del gobierno antes de una reunión de COBRA;

Que el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, y otros miembros del gabinete celebraron el jueves por la tarde.

COBRA

El gobierno británico describe las reuniones de COBRA como “coordinación y toma de decisiones de alto nivel en caso de emergencias importantes o catastróficas” .

“Estoy consternado por el ataque a una sinagoga en Crumpsall [Gran Manchester].

El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío , lo hace aún más horrible”, declaró Starmer.

El primer ministro abandonó temprano una reunión en Dinamarca al enterarse del incidente el jueves por la mañana.

Starmer, quien presidió una reunión de emergencia de COBRA a su regreso a Londres, ha desplegado «recursos policiales adicionales» en sinagogas de todo el país tras el ataque.

«Haremos todo lo posible para mantener a nuestra comunidad judía segura», declaró .

Starmer dijo que el sospechoso «atacó a los judíos porque son judíos y atacó a Gran Bretaña por nuestros valores».

Continuó asegurando al público que habrá una presencia policial más visible en las calles del Reino Unido como resultado del incidente.

Homenajes

El rey Carlos III dijo que él y la reina Camila están “profundamente conmocionados y entristecidos” por el ataque.

«Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este terrible incidente.

Y agradecemos enormemente las rápidas acciones de los servicios de emergencia», dijo la monarquía británica.

El príncipe William y Kate Middleton también han dicho que están «pensando en» la comunidad judía tras el «impactante» incidente.

«Nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias del terrible ataque en la sinagoga de Heaton Park.

El hecho de que esta tragedia ocurriera en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, la hace aún más impactante», decía un comunicado de la pareja real.

«Pensamos en toda la comunidad, así como en los servicios de emergencia que acudieron a este terrible incidente».

Declaraciones

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país «está de luto junto a la comunidad judía en el Reino Unido» después del «bárbaro ataque terrorista».

«Nuestros corazones están con las familias de los asesinados y oramos por la pronta recuperación de los heridos», dijo.

La embajada de Israel en el Reino Unido también ha condenado el acto de violencia.

«Que un acto de violencia de tal magnitud se perpetre en el día más sagrado del calendario judío, en un lugar de oración y comunidad…

…es aborrecible y profundamente angustioso», se lee en un comunicado de la embajada.

“Hoy hemos presenciado un vil ataque contra nuestra comunidad judía en su día más sagrado”, declaró el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham.

“Condenamos a los responsables y haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de la gente”.

Zack Polanski, líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, dijo que su partido «apoya a la comunidad judía y a todos los afectados».

Polanski, que es judío y creció en Manchester, agregó : «Muchos de nosotros estamos sintiendo las horribles escenas de hoy, todas ellas en un momento de creciente antisemitismo».

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, calificó el ataque de “vil y repugnante” y afirmó que las familias judías que asistían a la sinagoga eran “blancos de la violencia”.

Me solidarizo con todos los heridos y afectados. Sé que muchos en nuestra comunidad judía se sentirán conmocionados. Merecen saber que no están solos, dijo.