Atención múltiple a comunidades afectadas por lluvias en Veracruz

La Sedena y la Guardia Nacional encabezan los trabajos de atención a las comunidades de Veracruz afectadas por las lluvias

Regeneración, 26 de diciembre de 2025– La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comunica que los tres niveles de gobierno atienden a las comunidades afectadas en los municipios de Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla y Catemaco, en Veracruz, debido a las lluvias intensas.

Continúan reportando mal tiempo en Catemaco, Veracruz, debido a las constantes lluvias; el río ha comenzado a desbordarse y los habitantes piden apoyo a las autoridades correspondientes. Se pide a la población mantenerse alerta.



Grupo de trabajo

Por ello, se ha activado un grupo de trabajo interinstitucional que incluye la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Juntas, implementaron el Plan DN-III-E, en su fase de asistencia, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de las zonas en riesgo.

Dentro del Plan DN-III-E, los miembros del Ejército y la Guardia Nacional llevaron a cabo las siguientes actividades en Catemaco:

Actividades

Exploraciones en tierra en áreas de peligro para aconsejar a la población que se traslade a lugares seguros o refugios temporales.

Desazolve de 200 casas.

Limpieza de 230 metros cúbicos de calles.

Retiro de 15 árboles que bloqueaban el paso del agua en un puente.

Colocación de 2,500 costales en el cauce del río “La Palma”.

Efectos

Según informa Protección Civil del estado, las lluvias ocasionaron los siguientes efectos:

Desbordamiento de un río de respuesta rápida en Catemaco.

Desbordamiento de afluentes en Ángel R. Cabada.

Desbordamiento de un arroyo en San Andrés Tuxtla.

Seis comunidades afectadas.

Viviendas con agua en su interior, cuya situación está en evaluación y atención.

Encharcamientos en diferentes caminos de la región.

Fallecimiento

Desafortunadamente, las autoridades locales reportaron la muerte de una persona en San Andrés Tuxtla.

Esto ocurrió al ser arrastrada mientras intentaba cruzar un arroyo.

Las autoridades pertinentes llevaron a cabo las investigaciones necesarias y están apoyando a los familiares de la víctima.

Llamado

Se hace un llamado a la población para que:

No cruces ríos, arroyos ni calles inundadas.

Permanezcan informado s a través de los canales oficiales CNPCmx y de conaguamx.

Siguen las recomendaciones de Protección Civil.

El Gobierno de México continuará supervisando esta situación de cerca y mantendrá a la población informada de manera oportuna.