Cae Caballero Tardaguila, colaborador de García Luna

Caballero investigado por delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos ilícitos entre 2013 y 2015. Detenido en Cuernavaca

Regeneración, 26 de diciembre de 2025. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a otro de los colaboradores de García Luna.

El sujeto identificado como Jesús N, y señalado como Jesús Caballero Tabuardilla, del equipo de García Luna.

En los últimos cinco años, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia #CNPJ estableció relaciones de colaboración interinstitucional para brindar capacitación, crear mecanismos de cooperación, protocolos de actuación, suscribir convenios e intercambiar información. pic.twitter.com/L4p7N35pwE — FGR México (@FGRMexico) December 27, 2025

Oficial

En seguimiento a trabajos de inteligencia, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús N.

«…, por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado».

Lo anterior indica la Fiscalía en redes sociales.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), esta persona, entre 2013 y 2015, posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios.

En seguimiento a trabajos de inteligencia, agentes de la #FGR cumplimentaron orden de aprehensión contra Jesús “N”, por su probable participación en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. 1/3 pic.twitter.com/gYhWVG4Glu — FGR México (@FGRMexico) December 27, 2025

«…, para saquear recursos de un órgano administrativo de la administración pública federal, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por otro ex servidor público».

La persona referida fue detenida en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Además en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente Protección Ciudadana, Defensa, Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Cárcel Caballero

Encubrir es cargar con un delito ajeno. No asumas responsabilidades que no te pertenecen pic.twitter.com/akR39u3tqA — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) December 26, 2025

Seguidamente se indica además, le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladado para su certificación médica.

Después ser puesto a disposición de una autoridad judicial con sede en el CEFERESO Número 1, en Almoloya de Juárez.

Cabe destacar que en redes detallan que esta persona probablemente participó en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos.

Esto, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, el cual tiene a cargo los penales federales.

A fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por el ex titular de la SSP.

Presuntamente, el caso tiene que ver con la supuesta participación delictiva de Genaro García en contratos ilegales de equipamiento de las cárceles públicas federales del país.

Y, cuyo daño se estima en cinco mil 112 millones de pesos en 10 contratos ilegales.