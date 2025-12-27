Sanciones de China a empresas de EE.UU, por armas a Taiwán

Las sanciones a sector de defensa de EE.UU incluyen la prohibición de ingresar a China y el bloqueo de los bienes que poseen en ese país

Regeneración, 26 de diciembre 2025– El Ministerio de Relaciones Exteriores de China comunicó la imposición de sanciones a diez personas y veinte empresas del sector defensa de Estados Unidos, entre las que se encuentra la sucursal de Boeing en San Luis, debido a la venta de armas a Taiwán.

Oposición

Un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el país se opone firmemente a la iniciativa de China.

Esta, congela todos los bienes de las empresas y personas enumeradas y prohíbe a las entidades y personas de EE. UU. realizar transacciones con ellas.

Los individuos incluidos en la lista de China abarcan al fundador de la firma de defensa Anduril Industries y a nueve altos directivos de las empresas sancionadas.

Entre las otras compañías impactadas se encuentran Northrop Grumman Systems Corporation y L3Harris Maritime Services.

Así como la subsidiaria de Boeing en San Luis, Missouri, que se dedica a la defensa.

Acción simbólica

La acción de China parece ser principalmente simbólica, dado que no tiene relaciones importantes con las empresas de defensa estadounidenses.

Sin embargo, ha sido un relevante comprador de aviones civiles de Boeing.

Esta decisión se produce después de que Washington anunciara la semana pasada la venta de armas a Taiwán por un valor de 11. 100 millones de dólares.

Representa la mayor venta de armas de Estados Unidos hacia la isla, lo que ha indignado a Beijing.

Declaraciones

«La cuestión de Taiwán es el núcleo de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja que no se puede cruzar en las relaciones entre China y Estados Unidos».

Fue declarado el viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado.

«Cualquier acción provocadora que cruce la línea en la cuestión de Taiwán recibirá una respuesta contundente por parte de China».

Afirma el comunicado, en el que se insta a Estados Unidos a cesar sus «peligrosos» esfuerzos por armar a la isla.

Portavoz

El portavoz del Departamento de Estado afirmó que esta política «se ha mantenido constante a lo largo de nueve administraciones estadounidenses diferentes.

Y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán».

«Nos oponemos firmemente a los esfuerzos de Beijing por tomar represalias contra las empresas estadounidenses por su apoyo a la venta de armas de Estados Unidos…

…que respaldan la capacidad de autodefensa de Taiwán», dijo el portavoz, al tiempo que instó a Beijing a cesar la presión militar, diplomática y económica contra Taiwán.

En su lugar, propuso entablar un diálogo significativo con la isla.