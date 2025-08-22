Atentado terrorista en Cali, Colombia; Petro acusa a disidentes de FARC

Colombia: Reportan atentado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. Saldo preliminar de 42 personas heridas y 2 muertes

Regeneración, 21 de agosto de 2025. Una fuerte explosión en Cali, la tercer ciudad de importancia de Colombia mantiene en estado de alerta a las fuerzas armadas.

De acuerdo con Red+, la explosión, registrada a las 2:50 p. m., dejó un saldo preliminar de 5 personas muertas y 42 heridas, según la Policía Nacional de Colombia.

Por otra parte, el presidente Petro explicó que se trata de un atentado de fuerzas de la narco guerrilla.

Y es que por medio de X el presidente colombiano precisó:

«Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos».

Atentado terrorista en la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia está bajo ataque y Gustavo Petro es el culpable.

Seguidamente, explicó que el terrorismo «es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico».

Sin embargo, «el gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista».

«…, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano».

«La junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo».

"El mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco son bandas armadas jerárquicas cuyo mando real, según inteligencia, recae en la Junta del Narcotráfico, que actúa como una confederación de mafias", presidente @petrogustavo.

“¡Por favor, ambulancias, bomberos! ¡Hay un atentado terrorista, hay muchos heridos!”.

Esas, fueron las palabras desesperadas de un ciudadano que grabó uno de los impactantes videos del atentado en Cali, ocurrido la tarde de este jueves en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

Se trata de un ataque con un camión cargado de explosivos afectó además a comercios cercanos y provocó escenas de pánico en la carrera octava de la capital vallecaucana.

Al tiempo que se indica que la emergencia se produjo horas después de que un helicóptero de la Policía fuera derribado en Amalfi, Antioquia.

Tras el estallido en Cali, autoridades locales reportaron el hallazgo de un segundo furgón con cilindros, que fue desactivado a tiempo.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder confirmó el despliegue de brigadas de salud, equipos de seguridad y gestión de emergencias.

Además, anunció una recompensa de hasta $400 millones por información que permita ubicar a los responsables.

«Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad».

Así dijo, también en X.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico

Por otra parte, según medios locales la explosión generó un impacto devastador en el barrio La Base, donde están ubicadas la Escuela Militar de Aviación y varias tiendas de autoservicio.

E incluso, se detalla que las Fuerzas Militares de Colombia se encuentran en acuartelamiento de primer grado.

Al tiempo que la Fuerza Aérea Colombiana informó que se investigan las causas y autores del ataque, al que calificó como un acto que:

Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad.



Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que… pic.twitter.com/UE3FO2YicW — Alejandro Eder (@alejoeder) August 21, 2025

“Atenta contra la población civil y contra los hombres y mujeres que sirven a los colombianos”.

Videos difundidos en redes sociales muestran personas malheridas en el suelo, vidrios rotos, motocicletas caídas y un vehículo en llamas.

Asimismo, los gritos de auxilio se mezclaron con el sonido de sirenas mientras equipos de socorro atendían a los heridos.

Como se indica imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso.

Así como gente que huye despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.

Más temprano las autoridades habían informado de un saldo de víctimas menor, de un muerto y diez heridos.

#CALI: CAPTURADO PRESUNTO AUTOR DEL ATENTADO EN LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ EN CALI



CAPTURADO PRESUNTO AUTOR DEL ATENTADO EN LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ EN CALI

Miembros de la comunidad agarraron a este sujeto intentando escapar de la escena del crimen, luego de haber participado en la explosión del camión frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

“Alcanzamos a recibir el ruido estruendoso de la explosión (…) Luego no se pudo pasar, no se pudo ver nada, nada, porque hay muchos heridos…»

«…, hay muchas casas que se han dañado al frente de la base“, dijo a la AFP Héctor Fabio Bolaños, de 65 años, rector de un colegio aledaño que tuvo que ser evacuado.

“Los niños que tienen jornada de la tarde tocó entregárselos a sus padres porque vinieron a recogerlos, por el susto”, añadió.

Como se sabe guerrillas y grupos narcotraficantes se disputan el rentable negocio de la cocaína que envían a Estados Unidos y Europa.

Solo hay que mirar la violencia en términos de tasa de homicidios del gobierno de Cesar Gaviria y la tasa que tenemos en los últimos gobiernos.

Asimismo, a comienzos de julio hubo múltiples ataques con explosivos y drones en Cali y sus alrededores, en una jornada sangrienta que dejó siete muertos y terror entre sus pobladores.

Sin embargo el presidente Gustavo Petro intentó negociar la paz con todas las organizaciones ilegales, pero la mayoría de estos procesos están en punto muerto.

Finalmente, se subraya que el acuerdo de paz que desarmó al grueso de las FARC desde 2016 trajo un periodo de tranquilidad al país.

Pero, luego los grupos se fortalecieron y arremetieron de nuevo, ya no como guerrilla de izquierda sino como negocios de narcotraficantes.