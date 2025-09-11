Aumento de impuesto a refrescos y tabaco a fondo para Salud

Incrementos de 87% al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios en refrescos para atención de salud, incluye epidemia de diabetes

Regeneración, 11 de septiembre de 2025. Sheinbaum defiende nuevos impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos en una decisión que prioriza la salud de los mexicanos.

La propuesta de aumentar significativamente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y productos de tabaco.

Esta medida, parte del Paquete Económico 2026, no solo busca proteger a la población de enfermedades crónicas, sino que también establece un destino claro para los fondos recaudados: un “fondo de salud”.

El subsecretario de Salud Eduardo Clark explicó la importancia del aumento del impuesto al refresco para reducir hasta 7 por ciento su consumo.

El subsecretario de Salud Eduardo Clark explicó la importancia del aumento del impuesto al refresco para reducir hasta 7 por ciento su consumo.

Indica que el combate al sobrepeso, obesidad y diabetes evitará el colapso del sistema de salud. Habrá una recaudación de más de 40 mil…

Es una política fiscal con un claro enfoque social, cuyo propósito es más que solo recaudatorio.

Impuestos saludables

El plan del gobierno federal es ambicioso y directo.

Se propone un aumento del 87 por ciento en el impuesto a las bebidas azucaradas, pasando de $1.6451 a $3.0818 pesos por litro.

Este incremento, según la mandataria, se destinará a un fondo especial para atender a quienes padecen enfermedades directamente relacionadas con el consumo de estos productos, como la obesidad y la diabetes.

Sheinbaum enfatizó que el consumo de refrescos contribuye a que casi 8 de cada 10 adultos mexicanos sufran de sobrepeso u obesidad, generando altos costos para el sistema de salud.

El dinero del impuesto al tabaco, que también verá un aumento sustancial, “es lo mismo”, aseguró.

La tasa ad valorem a los cigarros subirá del 160 al 200 por ciento, mientras que los puros artesanales pasarán del 30.4 al 32 por ciento.

❌ Falso que el precio de refrescos aumentará 3 pesos por litro



❌ Falso que el precio de refrescos aumentará 3 pesos por litro

✅ La iniciativa que reforma el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas contempla un aumento de 1.43 pesos por litro, al pasar de 1.64 pesos en 2025 a 3.08 para 2026.

Hacienda

Estas medidas, según lo expuesto por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, son un paso crucial para desincentivar el consumo de productos que dañan la salud pública.

Se trata de una iniciativa que va más allá de lo económico, pues busca generar conciencia y promover un estilo de vida más saludable entre la población.

El Paquete Económico 2026 también incluye un impuesto del 8 por ciento a los videojuegos clasificados como violentos.

Este cargo se aplicará a las compras físicas y digitales, afectando a proveedores nacionales e internacionales que operan en México.

La presidenta Sheinbaum explicó que esta medida tiene un enfoque distinto al de los impuestos a refrescos y tabaco, pues «tiene que ver con temas de seguridad”.

Si bien no se prohibirán, la intención es generar una reflexión sobre los contenidos a los que tienen acceso las nuevas generaciones.

Esta decisión se enmarca en la preocupación del gobierno por el incremento de agresiones entre adolescentes, un fenómeno que ha sido vinculado al uso de videojuegos violentos.

Es una estrategia innovadora, y para algunos controversial, que busca utilizar la política fiscal como una herramienta para abordar problemas sociales y de salud mental.

Paquete Económico 2026 incluye un ajuste al IEPS con el que tabaco, refrescos y videojuegos pagarán más impuesto



El recurso será dirigido al sector salud



Paquete Económico 2026 incluye un ajuste al IEPS con el que tabaco, refrescos y videojuegos pagarán más impuesto

El recurso será dirigido al sector salud

Sobre el daño a la salud de esos productos, y el destino del recurso que se recaude, conversé con el secretario de…

Ruta

El camino para que estas propuestas se conviertan en ley no es corto. La Iniciativa de Ley de Ingresos deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados antes del 20 de octubre.

Además, el Senado tiene hasta el 31 de octubre.

Por otro lado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por los diputados a más tardar el 15 de noviembre.

La Secretaría de Hacienda manifestó su disposición para dialogar con los legisladores y agilizar el proceso, dejando claro que el objetivo final es el bienestar de la ciudadanía.

La batalla por la salud se librará, al menos en parte, en el Congreso.