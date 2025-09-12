Medidas saludables para bajar consumo de bebidas azucaradas

Impuesto de a peso bebedizos chatarra no es recaudatorio sino sanitario. Reducir pandemia de enfermedades: Obesidad, hipertensión, diabetes

Regeneración, 11 de septiembre de 2025. La presidenta de México informó que el sector salud dispuso una serie de medidas de vida saludable incluidas en el presupuesto presentado a la Cámara de Diputados.

Y es que la presidenta aclaró que no se trata de un impuesto recaudatorio sino saludable.

«…,incremento en el IEPS de un peso —ustedes saben—, para bebidas azucaradas, que tiene una motivación en salud».

«El objetivo no tiene nada que ver con recaudar…»

«.., sino al revés, con que no se tome tantas bebidas azucaradas, que no se abuse de las bebidas azucaradas, por el efecto que tiene en la salud de todas y de todos nosotros…»

«… y particularmente de los niños y las niñas».

Y es que seguidamente, el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García desmenuzó el fondo de la iniciativa presupuestal. Tan polémica.

Destacó el cero valor nutricional del refresco. Mismo que provoca el incremento de muertes prevenibles por diabetes, hipertensión y obesidad.

Dijo que se trata de un factor de enfermedad masiva y son primera fuente de azúcar en la dieta mexicana.

Precisó que refresco azucarado y el edulcorante causa obesidad y que finalmente , también mutilan, enferman y matan.

En México, «por ejemplo, hoy 1 de cada 3 niños mexicanos tiene sobrepeso u obesidad; muchos viven con hipertensión o prediabetes».

Y si esa prediabetes se convierte «en diabetes, nunca se curará. Una consecuencia de una mala conducta en la infancia puede volverse una sentencia de enfermedad el resto de sus vidas».

«En México más de 100 mil personas al año están ya en diálisis o hemodiálisis, terapia de sustitución renal».

¿Qué significa esto?

Que prácticamente todos ellos pasan tres veces a la semana 4 horas de su vida conectados a una máquina para seguir con vida.

Tenemos más de 27 mil amputaciones cada año; cada hora 75 mexicanos pierden una pierna, un pie, asociado a enfermedades como la diabetes.

Una de cada 3 muertes de nuestro país está asociada a muertes por infarto, muy vinculadas a hipertensión y diabetes.

Y el refresco, si bien no es la única causa, es un motor silencioso de estas enfermedades, siendo la diabetes la segunda causa de muerte en México, con casi 100 mil muertes al año.

Historia

Estas tragedias no son casualidad, están vinculadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas.

Además ¿Qué es también muy triste?» interrogó y dijo que coincide con el periodo neoliberal en nuestro país.

Detallo que en los años ’80 menos del 10% de los adultos tenían obesidad; hoy, prácticamente 3 de cada 4 son obesos.

Esto es 75% de los adultos en México con problemas de obesidad.

Esto es que la obesidad creció de menos de 10 por ciento de los adultos en el ’88, a casi 39 por ciento de los adultos en las últimas mediciones.

La diabetes en los ’80 no era la epidemia que es hoy, teníamos menos de 2 millones de diabéticos. En 40 años neoliberales pasamos a casi 18 por ciento de los adultos con esta enfermedad.

Y la hipertensión, hoy ya afecta a 1 de cada 3 mexicanos adultos.

¿Qué ha pasado?

Por ello, se ha prácticamente triplicado la tasa de muertes por enfermedades al corazón.

En 1980: 60 de cada mil muertes tenían que ver con una enfermedad del corazón; hoy son casi 163 de cada mil muertes.

Todo esto vinculado a enfermedades metabólicas como son la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y la hipertensión.

Esta crisis no era inevitable, es una crisis asociada a la epidemia de consumo de refrescos y comida chatarra en nuestro país.

Seguidamente explicó que se trata de una pandemia de enfermedades, por definición concurrentes, podría colapsar en el mediano y largo plazo al sistema de salud.

100 mil pacientes con diálisis, y tienen que conectarse 3 horas tres veces a la semana para seguir con vida.

Cabe destacar que indicó que la inversión desde el Sector salud para la diálisis con costo presupuestal de 415 mil pesos por paciente al año.

«Cifra que claramente no es sostenible».

Estadísticamente, dijo, se trata de doblar la curva hacia mediano plazo para reducir la carga de estas enfermedades en nuestro país.

y así mejorar el bienestar y la salud de todos los mexicanos.

Impuesto

Por otra parte, se explicó este impuesto especial a los refrescos se aplica desde hace 11 años comenzó, también, con un peso por litro.

«…, si tomamos los primeros 2 años donde hay mucha evidencia científica, es claro que sirvió: redujo en casi 10 por ciento el consumo de refresco en un primer momento».

Y para que ustedes sepan, «10 por ciento, si bien no es gigantesco, es importantísimo para mejorar la salud de los mexicanos…»

«… en un país que consume cerca de 24 mil millones de litros de refresco y bebidas azucaradas al año».

Este IEPS fue subiendo poco a poco, del 2014 a la fecha, de acuerdo a la inflación para que este año estuviera en 1.65 pesos por litro. Ahora, el IEPS estará ligeramente arriba de los 3 pesos.

«Que la versión más común de compra de refresco para los mexicanos, que es la presentación de 600 mililitros, sube aproximadamente un peso en su costo».

Claridades

Subrayó que este peso no es para incrementar el costo, sino reducir 7% el consumo en el primer y segundo cerca del 7%

Además, , dijo, «no como objetivo central, pero como un, también, desenlace que nos ayuda….»

«…: podría recaudar hasta 41 mil millones de pesos que serán destinados —como ha mencionado la Presidenta— de manera íntegra a la salud de las y los mexicanos».

De esa manera podremos no solo reducir el consumo de refresco, prevenir la enfermedad, pero también utilizar estos recursos para ayudar a la salud de las personas que desafortunadamente ya agravaron.

Precisamente, abundó, por el consumo excesivo de bebidas azucaradas.

