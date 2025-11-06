Gobierno federal presenta Plan Integral contra el Abuso Sexual

Tras el incidente de Sheinbaum, se anunció estrategia contra el abuso sexual y para fortalecer la atención, prevención y denuncia

Regeneración, 6 de noviembre 2025– Luego del episodio de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Gobierno federal presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual.

Estrategia

Una estrategia que busca homologar este delito en todo el país y garantizar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, aseguró que el objetivo principal es fortalecer la respuesta institucional…

…y promover un cambio cultural que erradique conductas machistas normalizadas en espacios públicos y privados.

Presenté una denuncia por el episodio de acoso que viví ayer en la Ciudad de México. Debe quedar claro que, más allá de ser presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en el país y en el mundo; nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal.



— Claudia Sheinbaum Pardo

Sheinbaum relata su episodio de acoso. Lanzará campaña y buscará que sea homologado como delito en todo México.

“Queremos decirles a todas las mujeres, niñas y jóvenes que no están solas. Cuando vivan algún tipo de violencia es importante denunciarlo.

Hoy hay una presidenta que las cuida y una secretaría que trabaja todos los días para ello”, señaló.

Abuso sexual

El abuso sexual incluye tocamientos sin consentimiento, actos sexuales forzados o la obligación de la víctima a observar o participar en actos de connotación sexual.

Se consideran agravantes el uso de violencia física, la agresión a menores de edad o a personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, el Código Penal Federal establece penas de 6 a 10 años de prisión y multas económicas.

Con la homologación, estas sanciones podrían reforzarse y aplicarse de manera uniforme en todo el país.

Homologación nacional del delito

La funcionaria explicó que el plan contempla impulsar reformas para que el abuso sexual sea considerado un delito grave en todas las entidades federativas.

Actualmente, el tratamiento penal varía entre estados:

En 19 entidades existen criterios avanzados y agravantes claros.

9 de ellas reconocen el delito, pero sin agravantes suficientes.

En 4 ni siquiera se utiliza el término “abuso sexual” en la tipificación.

Con la homologación, se busca que las sanciones sean contundentes y que las víctimas puedan denunciar bajo las mismas condiciones en cualquier estado del país.

El Plan Integral contra el Abuso Sexual es la estrategia que impulsamos para fortalecer la respuesta institucional y social ante este delito.



Buscamos, mediante 7 acciones específicas, garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y promover el cambio cultural. — Secretaría de las Mujeres

Denuncias

La estrategia también plantea una coordinación estrecha con fiscalías estatales, ministerios públicos y poderes judiciales para agilizar los procesos de denuncia;

Incorporar protocolos con perspectiva de género y capacitar al personal encargado de atender a víctimas.

Además, se reforzarán campañas nacionales para informar a mujeres y niñas sobre sus derechos y las rutas de atención disponibles, incluyendo la Línea 079.

Hernández subrayó que la estrategia no sólo está dirigida a las mujeres, sino también a los hombres.

Citlalli Hernández secretaria de Secretaría de las Mujeres, presentó el Plan Integral contra el acoso sexual, que busca que este delito sea del fuero federal



En 19 estados está considerado este delito con diversas agravantes



En 9 estados está tipificado, pero sin suficientes agravantes — Juan Becerra Acosta

Llamado a los hombres

Llamó a los varones a cuestionar prácticas que históricamente se han considerado “normales”, pero que representan violencia.

“Hacemos un llamado a los hombres a reflexionar sobre conductas y actitudes aprendidas que violentan e incomodan a las mujeres”, expresó.