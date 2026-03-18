Austeridad y fiscalización en materia electoral: Plan B

Con Sheinbaum se presentaron los lineamientos del Plan B, ahorros deben ser usados en obras municipales o estatales, entre otros

Regeneración, 17 de marzo de 2026. En las Mañeras del pueblo se presentó los lineamientos de las reformas que se impulsarán como Plan B, ante la no aprobación del Decálogo por la Democracia.

Desde Palacio Nacional se recordó que principio fundamental disminuir los privilegios excesos en el ejercicio de la función pública.

Esto es, la austeridad republicana.

Dice

Y es que Rosa I. Rodríguez de Gobernación dijo que se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana.

Los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero no excesivos.

Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta. No puede ser gobierno rico con pueblo pobre.

Por otra parte, deben asumir el compromiso de gastar lo justo porque son recursos públicos, generar ahorros que puedan ser invertidos en infraestructura social en los municipios.

Eso es lo que demanda la ciudadanía.

Los municipios del país deben responder a la nueva realidad nacional, establecer límites en las regidurías que permitan y garanticen la representación política y el buen funcionamiento.

El pueblo de México ha tenido como demanda histórica formar parte de manera permanente en la toma de decisiones.

Por ello, ampliar los periodos en los que se pueda solicitar la revocación de mandato será en beneficio de la que la ciudadanía pida este ejercicio en diversos momentos amplía sus derechos.

«valores de la cuarta transformación, el pueblo pone y el pueblo quita. De esta manera siempre será el pueblo el que decida».

En resumen, esta reforma va por menos privilegios y más participación.

Uno por uno

Primero, en relación con la reducción de privilegios, en el caso de los municipios, la reducción del número de regidurías será de siete hasta un máximo de 15.

Esto es muy importante porque ya no se puede a partir de el año próximo pasar a un número de 16. se tiene que mantener en 15 y es importante la limitación a una sindicatura por municipio.

En el caso de los congresos locales, el tope presupuestal se hace del 7% del presupuesto de egresos de cada entidad.

Los ahorros producto de estas de esta iniciativa, tanto en regidurías como en congresos locales, serán utilizados en obra de infraestructura pública de los propios municipios y las propias entidades federativas.



Además, la iniciativa de reforma constitucional también comprende el que funcionarios del INE, de los tribunales y de los órganos electorales de los estados, consejeros, magistrados, no podrán ganar más que la presidenta de México.

Esto ya no será posible con la aprobación de esta ley. Se acabarán con los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores, todo tipo de seguros y así como ingresos adicionales.

Y en el caso del Senado también se ha acordado una reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15%. Esto es en relación con la reducción de privilegios.

Revocación

En cuanto a la revocación de mandato, recordar que este es el derecho que tiene el pueblo de México para decidir si la persona, en este caso titular de la presidencia, debe continuar o no en en el cargo.

Esta se propone se realice el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028.

Esto es dependiendo del año en que se solicite por parte de la ciudadanía. Actualmente está solo para el cuarto año, es decir, no puede realizarse en el tercer año.

Leyes

En el caso de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, decir que se trata de poner un tope a las remuneraciones del INE de los consejeros y no solamente los consejeros, sino de los altos funcionarios.

#MañaneraPresidenta | 🗳️ ESTO NO LE GUSTA A ALITO MORENO. HABRÁ MAYOR TRANSPARENCIA Y CONTROL FINANCIERO A PARTIDOS



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✔️ Dirigentes deberán transparentar sus remuneraciones

✔️ Partidos… pic.twitter.com/xIwfgSPb3H — Juncal Solano (@juncalssolano) March 17, 2026

En el caso de el artículo 99 se trata del tope a las remuneraciones de los institutos locales que son de los consejeros y altos funcionarios.

También en el artículo 104 se propone el inicio de los cómputos de la elección federal a la conclusión de la llegada del primer paquete.

No estamos hablando de PREP, estamos hablando solamente de que inmediatamente que termine la jornada se inicie cómputo.

Actualmente se inicia el miércoles. Es decir, la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el cómputo definitivo el miércoles y se está proponiendo que en el inicio que en el instante que llega la primera urna, en ese instante empiece el cómputo.

¿Qué objetivo tiene? Pues evitar que haya cualquier manipulación en esos dos días.

Tope

Por su parte, el artículo 116 también propone un tope a las remuneraciones de los funcionarios de los tribunales electorales locales, magistrados y altos funcionarios.

Y el 192, la fiscalización, en este caso los convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización tanto de partidos como de candidatos.

Por ejemplo, el INE podrá firmar un convenio con Hacienda y con la UIF, en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación a una campaña.

También el uso de tecnologías para la fiscalización, así como eh la parte del inicio de los cómputos locales también el otro se refería a federales y este a locales.

Partidos

En la Ley General de Partidos Políticos, el artículo 30 tiene como obligación de transparentar las remuneraciones de los dirigentes de partidos.

También el artículo 50, la obligación de los partidos de reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante el sistema bancarizado.

Otra es el tope de remuneraciones en UMAS también menor al salario de la presidenta.

Y en el caso de el 54 es la prohibición de recursos ilícitos o de origen no comprobable en las campañas, también la prohibición de recursos provenientes del extranjero y también aportaciones en efectivo.