Australia: Calor extremo e incendios forestales peligrosos

Los incendios en Australia comenzaron en el primer día de una de las olas de calor más severas desde el verano del Black Summer

Regeneración, 8 de enero 2026– Las autoridades australianas están organizando acciones frente a los incendios forestales que podrían poner en riesgo vidas y viviendas, mientras que algunas regiones del país lidian con la ola de calor más fuerte que Australia ha experimentado en años.

Australia del Sur

En Australia del Sur, las altas temperaturas superiores a los 40 °C se mantendrán en ciertas zonas del estado el jueves.

Gran parte del país enfrenta una fuerte ola de calor, con una prohibición total de incendios en el área del centro-norte.

Las circunstancias podrían ser las más graves desde los incendios forestales del verano 2019-20, que causaron más de 30 fallecimientos y destruyeron millones de hectáreas.

Después de que las temperaturas superaran los 40 °C en el interior y el norte de Victoria, así como en Melbourne, las porciones del sur del estado tendrán un leve alivio el jueves.

A pesar de eso, las áreas del norte no disfrutarán de la misma suerte.

Calor extremo

Se prevé que el calor se propague al Territorio de la Capital Australiana y Nueva Gales del Sur desde el jueves hasta el fin de semana.

Se estima que Canberra, la capital de Australia, alcanzará un máximo de 38 °C el jueves y el viernes.

Por otro lado, Sídney podría llegar a los 42 °C el sábado, que sería el último día de la ola de calor.

«La categoría de peligro de incendio catastrófico es la más alta que enfrentamos en nuestra lucha contra el fuego», comentó.

Incendios

«Si se inicia un incendio y se expande, es probable que se pierdan vidas y propiedades».

Wiebusch mencionó que el calor extremo se siente en todo el estado, pero que lo peor está por venir, con condiciones más severas previstas para el viernes.

«Victoria es uno de los estados más susceptibles a incendios en el mundo», indicó a la prensa el miércoles.

«Observamos situaciones como esta en una temporada habitual de incendios, y sin duda, el viernes será uno de esos días que no hemos experimentado en mucho tiempo».

Bomberos

El director de bomberos de Forest Fire Management Victoria, Chris Hardman, advirtió que apagar los incendios en las condiciones del viernes será imposible.

Esto se debe a que se anticipa que el estado enfrentará un riesgo extremo de incendios.

«En estos días es común la gran pérdida de recursos», declaró.

El miércoles también fue caluroso en Tasmania, con olas de calor bastante severas formándose en el noreste del estado.

Médicos

El Real Colegio Australiano de Médicos de Cabecera exhorta a las personas a enfocarse en hidratarse y descansar en interiores.

También se recomienda vigilar a aquellas personas más propensas al agotamiento por calor y la insolación.

Australia vivió su cuarto año más cálido registrado en 2025, mientras que 2024 fue el segundo más cálido.