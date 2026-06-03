Diputados aprueban anular elecciones por intervención extranjera

Es importante que quede claro que en México decidimos los mexicanos, dijo Sheinbaum en aprobación al dictamen de diputados

Regeneración, 3 de junio 2026– Este jueves por la mañana, el Pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde a un decreto que modifica la Constitución para añadir la noción de «intervención extranjera» como razón para anular las elecciones en México.

🏛️🗣️ ⚖️ Diputadas y diputados del #CongresoCDMX debaten el dictamen que reforma la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de nulidad electoral por intervención extranjera. pic.twitter.com/kCn3QV5P7n — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) June 3, 2026

Dictamen

El dictamen que reforma el artículo 41 de la Carta Magna introduce una nueva razón para invalidar las elecciones que sea producto de intervención extranjera.

Este dictamen, que aún necesita la aprobación del Senado, fue respaldado con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención.

La propuesta que encontró más oposición fue la del líder de Morena en la Cámara baja, Ricardo Monreal.

Él sugirió una reforma constitucional y otra legal para que la injerencia extranjera cuente como una razón para anular elecciones.

🔴 "Sí puede haber un riesgo de intervención extranjera en las elecciones en México", afirmó hoy la presidenta @Claudiashein .



👉Horas antes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que la intervención extranjera sea causal de nulidad electoral y aplazó la próxima… pic.twitter.com/gulHsUzcpw — Primera Plana Digital (@pplanadigital) May 28, 2026

Acción grave

Esto sucedería cuando esa acción sea grave, intencional y afecte el resultado de las elecciones.

El dictamen modifica un artículo del artículo 41 de la Constitución mexicana y establece lo que se entiende como injerencia extranjera:

El financiamiento ilegal

La publicidad

La propagación sistemática de desinformación

La manipulación digital

La intervención de gobiernos u organizaciones de fuera

🗳️❌ELECCIONES PODRÍAN ANULARSE POR INJERENCIA EXTRANJERA🇲🇽

La presidenta @Claudiashein y la consejera jurídica @LuisaAlcalde defendieron la nueva reforma constitucional que permitirá anular elecciones si se comprueba intervención extranjera que influya en los resultados.

“Es… pic.twitter.com/USXoVd4JqH — Noticiero en Redes (@noticieroredes) June 3, 2026

Debate

Durante el debate, legisladores de la oposición criticaron la reforma.

Consideraron que podría ser utilizada como una herramienta política en caso de que Morena pierda en las próximas elecciones.

En su conferencia matutina habitual, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta aceptada.

Aseguró que en el pasado ha habido «financiamientos del exterior» a candidatos y organizaciones en México.

Ofensiva

«En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos».

Sheinbaum agregó desde Palacio Nacional sobre la posible intervención extranjera en las elecciones.

Los y las diputadas también aprobaron la mañana de este jueves, en términos generales, otro dictamen.

Se modificarán y añadirán diversas normativas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, enfocándose en la integridad de las candidaturas.

Sesiones extraordinarias

Con poco tiempo, el Congreso mexicano comenzó esta semana un período de sesiones extraordinarias para discutir cuatro propuestas.

Dichas propuestas deben ser aprobadas antes de que termine mayo, es decir, 90 días antes del inicio del calendario electoral para los comicios de 2027.

En esas elecciones se elegirán más de la mitad de los gobernadores, 500 diputados y otros cargos locales.