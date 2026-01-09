Trump reconoce haber sido mal informado sobre Gustavo Petro

Ministro del Interior de Colombia afirma que Trump reconoció que «le habían dicho algo completamente diferente» sobre Petro

Regeneración, 8 de enero 2026– El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha asegurado este jueves que Donald Trump reconoció a su homólogo, Gustavo Petro, en llamada telefónica que «le habían dicho algo distinto», con respecto a las acusaciones de narcotráfico contra el mandatario y el Gobierno colombiano.

Información diferente

«El presidente Trump en la conversación siempre acepta que le habían dicho algo completamente diferente del presidente Petro y el tono siempre fue muy bueno».

Reveló el ministro del Interior en una entrevista para Caracol Radio.

Benedetti ha señalado del cruce de ataques y declaraciones entre ambos mandatarios y las amenazas de una posible intervención estadounidense.

Después de esto, el Gobierno consideró importante establecer un «contacto directo».

Este sería entre los dos porque entendían que «estaban engañando» a Trump en relación a la figura de Gustavo Petro.

.@lilialuciano; “Just sat with Colombian President Petro. Question #1 did you sleep better last night? … “A little,” he said… After the reconciliation with Trump and their first conversation last night, following Trump’s threats that “he should cover his a**” Actually, he had… pic.twitter.com/NisHKGLLM1 — Nicole Molina (@nicoledmolina) January 9, 2026

Lucha contra el narcotráfico

El presidente Petro le hizo saber al jefe de la Casa Blanca su historial en la lucha contra el narcotráfico.

Se amparó en una serie de cifras que se recopilan en un trabajo de coordinación entre las fuerzas colombianas y los propios servicios de Inteligencia estadounidenses.

Benedetti también ha revelado que durante la conversación se habló de «darle duro» a las posiciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela.

Lista de sanciones

No se habló de la posibilidad de que Trump retire de la lista de sanciones tanto su nombre como el del presidente Petro.

A finales de octubre de 2025, Trump incluyó a Petro y a su círculo más cercano, entre ellos Benedetti en la llamada lista ‘Clinton’ por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Por el momento parece que se calman los ánimos en Latinoamérica tras la escalada que provocó el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro

La conversación telefónica, y la invitación a Petro para verse con Trump en Estados Unidos, se dan en medio de las amenazas de Washington de intervenir en otros países de la región.