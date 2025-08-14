Avanza Olinia, en septiembre se presenta modelo: Sheinbaum

Olinia mini vehículo eléctrico de transporte de pasajeros, alternativa al mototaxi, y de uso comercial para reparto: Sheinbaum

Regeneración, 13 de agosto de 2025. En las Mañaneras del Pueblo con Sheinbaum la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), presentó el emblema de la armadora mexicana de mini vehículos eléctricos Olinia.

Y es que se trata de una liebre alebrije que simboliza inteligencia práctica, adaptabilidad y aprovechamiento eficiente de la energía.

E incluso, libertad de movimiento y el vuelo de la innovación.

Además, informaron que en septiembre se develará el diseño de los primeros vehículos.

Sheinbaum

Cabe destacar que Sheinbaum destacó que Olinia es un proyecto de diseño nacional para impulsar la electromovilidad a un costo menor a cualquier versión comercial.

Mismos en el que participan científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Centros Públicos de la Secihti.

“Es un proyecto muy hermoso. Son más de 100 científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas (que comprenden los proyectos Olinia y Kutsari)…»

«.., que se están concentrando ya en Puebla, desde hace ya meses; y su objetivo es tener los primeros vehículos Olinia a mediados del próximo año».

«Esa fue la tarea que les dimos, para que, a partir de ahí, podamos empezar a desarrollar la producción de estos vehículos».

«¿Qué características tienen? Eléctricos, no contaminan, se pueden conectar en cualquier conexión de cualquier hogar o de cualquier lugar….»

«… deben tener las características del tipo de vehículo que usamos los mexicanos”, destacó.

Semiconductores

Asimismo, puntualizó que el Centro Nacional de Semiconductores Kutsari, el cual ya tiene tres sedes en Puebla, Jalisco y Sonora.

Además, avanza en el diseño y fabricación de semiconductores, los cuales informó, serán utilizados particularmente en el diseño de equipos médicos.

La titular de Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseguró que los proyectos de Olinia y Kutsari son el inicio de una nueva etapa del país.

Esto es, en donde la ciencia y las humanidades se convierten en justicia social y la tecnología en soberanía.

El coordinador del Proyecto Olinia, Roberto Capuano señaló que se ofrecerá una movilidad sin emisiones al alcance de todos los mexicanos.

Seguidamente, precisó se trabaja, como un primer paso, en dos tipos de vehículos eléctricos hechos en México, que serán herramientas seguras, cómodas y rentables.

Es decir, por una parte, vehículo de transporte de pasajeros, que será una alternativa al mototaxi, ofrecerá mayor comodidad y amplitud.

Y por otra, automóvil de uso comercial para reparto: ayudará a acelerar el crecimiento de pequeños negocios.

Destacó que estos vehículos serán eléctricos, ligeros, pero con la potencia suficiente para subir pendientes y podrán recargarse en cualquier enchufe convencional.

Asimismo, su costo de operación será menor al de cualquier coche convencional que use gasolina e incluso al de una moto.

Sheinbaum electricidad

Al tiempo que asimismo el director del IPN, Arturo Reyes informó que para el desarrollo de los vehículos eléctricos Olinia tiene a su cargo el diseño exterior e interior.

Además del desarrollo de los sistemas embebidos que consiste en el software para el control, comunicación, operación y monitoreo de las unidades.

Así el poli realiza, un catálogo integral de infraestructura y equipos para la construcción y prueba de todos los componentes.

También se desarrolla el cargador del vehículo y sistema de gestión integral de calidad para todos los procesos.

Adicional a ello, destacó que a partir del 18 de agosto en el IPN se impartirá la especialidad de vehículos híbridos y eléctricos.

Tecnología

Por su parte, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, comentó que esta institución contribuye, a través de Olinia, a la independencia científica y tecnológica del país.

El director general de Innovabienestar, Edmundo Gutiérrez, detalló que el Centro Nacional de Semiconductores Kutsari ubicado en Cholula, Puebla está listo para ser inaugurado.

En tanto que el ubicado en Guadalajara, Jalisco se trabaja de manera articulada con el Cinvestav y en Hermosillo, Sonora se firmó el convenio para la instalación en la Universidad de Sonora.

Finalmente, ante Sheinbaum detalló que la meta este año es firmar, al menos, un convenio para el diseño del primer chip comercial.

En 2027 se espera tener 100 diseñadores, mientras que para el 2030 se estima lograr la autosustentabilidad.