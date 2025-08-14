FBI devuelve manuscrito de Hernán Cortez robado en México

Página manuscrita original firmada por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527 restituida. En 1993 se descubrió el robo

Regeneración, 13 de agosto de 2025. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó la devolución de un documento original firmado por Hernán Cortés, robado del Archivo General de la Nación.

Además se indica que la repatriación marca el segundo caso del FBI de documentos vinculados al conquistador español.

Cortés

«Esta es una página manuscrita original firmada por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527», explicó la agente especial Jessica Dittmer.

Misma del Equipo de Delitos de Arte del FBI y parte del Grupo de Trabajo Conjunto contra Robos Mayores del FBI y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) del FBI en Nueva York.

Además, describe que el documento «describe el pago de pesos de oro común para los gastos de preparación del descubrimiento de las tierras de las especias..:»

«…, por lo que ofrece una buena perspectiva de la planificación y preparación para territorios inexplorados en aquella época».

Seguidamente se indica que la repatriación de este invaluable artefacto cultural, que las autoridades creen que fue robado en la década de 1980 o 1990, fue el resultado de una estrecha colaboración.

Esto es, entre el FBI, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Justicia y el gobierno de México.

Colabora

«Esto no habría sido posible sin la colaboración del Distrito Sur de Nueva York, así como con la agregaduría del FBI en México…»

«…, quienes actuaron como un valioso enlace entre el personal del FBI en Estados Unidos y, además, nuestros socios extranjeros».

Así dijo el detective Rigel Zeledón, del Departamento de Policía de Nueva York, quien investigó este caso en colaboración con Dittmer.

Según Dittmer, el documento tiene importancia histórica porque contiene un relato completo de los detalles logísticos y de planificación relacionados con el viaje de Cortés.

Dicho viaje a lo que eventualmente se convertiría en el territorio de Nueva España.

Nueva España se extendía desde el actual estado de Washington hacia el sureste, a través de Luisiana, y a lo largo de Latinoamérica.

«Piezas como esta se consideran bienes culturales protegidos y representan momentos valiosos en la historia de México…»

«…, por lo que es algo que los mexicanos tienen en sus archivos para comprender mejor la historia», afirmó.

Archivo

Hoy, el @FBI devolvió al gobierno de México un manuscrito robado firmado por el conquistador español Hernán Cortés.



La repatriación de este valioso artefacto cultural —que las autoridades creen fue robado en la década de 1980 o 1990— fue el resultado de una estrecha colaboración… https://t.co/hd66GF76XH — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 13, 2025

Por otra parte, se indica que el Archivo General de la Nación de México contabilizó originalmente el manuscrito repatriado entre una colección de documentos históricos firmados a mano por Cortés.

Sin embargo, tras microfilmar la colección en octubre de 1993 como parte de un proceso de inventario, la institución descubrió que habían desaparecido 15 páginas.

En 2024, el gobierno mexicano solicitó la ayuda del Equipo de Delitos de Arte del FBI para localizar la página 28 de la colección.

Cabe destacar que se describe que el Equipo de Delitos contra el Arte del FBI mantiene el Archivo Nacional de Arte Robado.

Se trata de una extensa base de datos con imágenes de referencia e información sobre obras de arte y objetos culturales que se sabe que han sido robados.

«Con las meticulosas notas del Archivo Nacional de México sobre la colección —que incluso indicaban qué páginas numeradas faltaban y la forma en que ciertas páginas habían sido arrancadas— …»

«…los investigadores creyeron que podrían rastrearla a través de un trabajo detectivesco más tradicional».

Relato

«El detective Zeledon y yo iniciamos una investigación para ver si podíamos traer ese documento a casa», recordó Dittmer.

Se indica que la investigación de fuentes abiertas pronto les llevó a creer que el manuscrito desaparecido probablemente se encontraba en el territorio continental de Estados Unidos.

Lo cual, finalmente limitó la búsqueda.

Los investigadores colaboraron entonces con el FBI de Atlanta y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York para obtener el apoyo investigativo y legal necesario.

«Como grupo, trabajamos en pasos logísticos adicionales para garantizar que todas las partes interesadas…»

«.., tanto las que anteriormente como las que actualmente estaban en posesión de la página manuscrita, recibieran toda la información necesaria para preparar la incautación del documento», dijo Dittmer.

Esto incluyó que estas partes interesadas renunciaran a sus derechos sobre el documento para que el FBI pudiera tomar posesión legal, verificarlo y, finalmente, devolverlo a sus legítimos dueños.

Se cree que el documento recién recuperado fue robado entre 1985 y octubre de 1993, dijo Dittmer, basándose en la numeración de cera que los archivistas usaron entre 1985 y 1986.

De esta manera, los mismos detalles exactos que ayudaron a los investigadores a encontrar el documento también les ayudaron a autenticarlo.

Nadie será procesado en relación con el robo de este documento porque los investigadores evaluaron que el manuscrito «cambió de manos varias veces» en las décadas transcurridas desde su desaparición, dijo Dittmer.

Segunda

La repatriación de esta semana marca la segunda victoria del FBI en la búsqueda de estos documentos históricos y su repatriación a sus legítimos dueños.

Además, se recuerda que el FBI devolvió con éxito otro de estos documentos —una carta del siglo XVI de Cortés que autorizaba la compra de azúcar de rosas— al gobierno mexicano en julio de 2023.

El equipo de delitos artísticos del FBI todavía está decidido a localizar y repatriar las otras páginas faltantes.

Se anima a cualquier persona en EE. UU. que tenga información sobre la posible ubicación de estos manuscritos desaparecidos a contactar al FBI de Nueva York en [email protected] .

También puede enviar una pista al FBI llamando al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o visitando tips.fbi.gov .

Puede compartir información con el FBI de forma anónima, y ninguna pista es demasiado pequeña para ayudarnos a encontrar estos artefactos.

“Estados Unidos, para bien o para mal, es uno de los mayores, si no el mayor, consumidor de arte y antigüedades”, declaró el agente especial supervisor del FBI, Veh Bezdikian.

Mismo, quien supervisa el Grupo de Trabajo contra Robos Graves del FBI y el Departamento de Policía de Nueva York.

“Sabemos lo importante que es para Estados Unidos mantenerse a la vanguardia, apoyar a nuestros socios extranjeros e intentar influir en el tráfico de estas obras de arte y antigüedades”.