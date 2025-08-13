Empresario Pedro Segura detenido, señalado por caso Ayotzinapa

Empresario, excandidato a gobernador por el PT y PVEM. 4 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa estuvieron en su poder. Ya está en Almoloya

Regeneración, 13 de agosto de 2025. En redes destacan la detención de Pedro Segura Valladares, conocido empresario de Guerrero y excandidato a la gubernatura por el PT y PVEM.

Mismo relacionado con delincuencia organizada, particularmente Guerreros Unidos e incluso con la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.

Ayotzinapa

Por otra parte, se destaca que la detención ocurrió 12 de agosto de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo acusaciones de delincuencia organizada.

Y es que su captura, fue transmitida por el propio Segura desde su hotel en Tepecoacuilco.

En redes destacan además que es señalado por nexos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y tuvo en su poder a estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Asimismo, se abunda que Francisco Salgado Valladares, su familiar directo y exsubdirector de la policía en Iguala, está preso por delincuencia organizada y la desaparición de los normalistas.

Colaborador

Además, Segura es identificado como cercano colaborador del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, también acusado por la desaparición de los normalistas y sus lazos con Guerreros Unidos.

Al tiempo que reportes periodísticos indican que Segura habría operado para influir y dividir a los grupos de padres de los estudiantes, con el objetivo de beneficiar a Abarca.

E incluso presuntos grupos criminales, lo han acusado de vínculos con el narcotráfico a través de mantas y lonas en espacios públicos.

Ha sido relacionado con el narcotráfico, incluyendo ser propietario del hotel donde falleció el padre de un normalista en circunstancias controvertidas.

En 2024, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero lo sancionó por violencia política de género contra la diputada Leticia Mosso.

Penal

Al tiempo que se destaca que el personaje ingresó al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México.

Y es que a las 5:08 horas de este miércoles el también empresario ingresó a la cárcel de máxima seguridad, proveniente de las instalaciones de la Fiscalía federal en Cuernavaca Morelos.

La orden de aprehensión por delincuencia organizada fue girada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, por la causa penal 13/2025.

Testigos

Al menos dos testigos, establecen que el excandidato utilizó como fachada empresas que tiene en Chicago, Illinois en EE.UU y su hotel donde recibía droga para ser distribuida posteriormente.

«Generaba condiciones para el éxito de la empresa criminal, como es el caso del consignado quien utilizó como fachada su hotel «Vida en el Lago», donde recibía droga…»

«… y permitía reuniones con líderes del ente criminal, por lo que es evidente que realizaba funciones de apoyo logístico a integrantes del grupo delictivo».

“Está acreditada la pertenencia de Pedro Segura Valladares y/o Pedro Segura Balladares, integrante del mencionado grupo criminal».

Lo anterior, porque así lo señalaron los testigos «Carla» y Ernesto Pineda Vega, quienes dijeron que esta persona se encuentra relacionada con Guerreros Unidos”.

Iguala, Ayotzinapa

Asimismo se indica que los testigos señalan incluso reuniones con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Cabe destacar que dichos encuentros junto con líderes como Gilberto López Astudillo «El Cabo Gil» y Sidronio Casarrubias Salgado.

Otro exfuncionario tras las rejas.



Detienen en Iguala al empresario Pedro Segura, excandidato a la gubernatura de Guerrero, conocido por regalar autos y motocicletas a estudiantes.



Ahora enfrenta cargos por delincuencia organizada tras ser arrestado por la Fiscalía General de… pic.twitter.com/uNicrWKK8y — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 13, 2025

Mismos, todos presos, así como que dejaban droga en el hotel cada 15 días recibidos por el propio Segura Valladares.

«Proporcionándoles desde media tonelada hasta tres toneladas de marihuana», señala el documento.

E incluso se le acusa que el 27 de septiembre de 2014, Pedro Segura tuvo en su poder a aproximadamente cuatro jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

Cabe destacar que los hechos en su hotel «Vida en el Lago».

La documentación indica que los estudiantes desaparecidos “fueron llevados por Orlando, que era gente de plaza de Tepecuacuilco, quien se los entregó”.