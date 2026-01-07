Bachillerato Nacional verdadera revolución educativa: Sheinbaum

En 2026 serán 95 mil 400 nuevos lugares. Meta: 150 mil. Construirán 30 bachilleratos tecnológicos, 72 ampliaciones y 190 Ciberbach: Sheinbaum

Regeneración, 7 de enero de 2025. El Bachillerato Nacional es una revolución en la educación Media Superior, señaló la presidenta Sheinbaum al subrayar que en 2026, se crearán 95 mil 400 lugares nuevos.

Cabe destacar que en 2025 se iniciaron 20 planteles nuevos con 90% de avance en su construcción.

Se iniciaron 33 ampliaciones de las que nueve están concluidas y de 35 reconversiones 13 ya fueron terminadas.

Bachillerato

Este año, a través de 292 acciones, se construirán 20 bachilleratos tecnológicos cerca de la casa; 52 ampliaciones.

E incluso, 130 Ciberbachilleratos en municipios de pueblos indígenas, Plan Balsas, Polos de Desarrollo y municipios prioritarios de paz.

Además, como parte del Plan Michoacán: 10 bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 Ciberbachilleratos.

Lo que se subrya es que 2026 se crearán 95 mil 400 nuevos lugares en Educación Media Superior a través de 292 acciones.

Como se indica que contemplan la construcción de 20 Bachilleratos Tecnológicos cerca de la casa de los estudiantes.

Subrayado, 52 ampliaciones, 130 nuevos Ciberbachilleratos.

Cabe destacar que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, serán 10 Bachilleratos Tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 Ciberbachilleratos.

Beca Sheinbaum

Sheinbaum destacó que con la Beca Universal Benito Juárez, creada por AMLO se redujo la deserción escolar.

Sin embargo, aún hay quienes abandonan la escuela por la lejanía de los planteles a sus hogares.

Por ello, el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato es una revolución en la Educación Media Superior.

Y es que contempla nuevos planes de estudio, atención a los jóvenes y ampliación de la matrícula con más preparatorias que queden cerca de la casa.

“Es realmente una revolución en la Educación Media Superior de ampliación de la matrícula y de recuperar no solamente el conocimiento…,

«…, sino también reconocer a los jóvenes en esta edad tan difícil de los 15 a los 18 años y darles siempre la opción de la educación, que no sea porque no haya escuelas que no vayan a la escuela”.

Educa

La meta del sexenio pasó de 120 mil nuevos lugares a 150 mil, por esta razón en 2025, se elevó de 37 mil 500 a 44 mil 685 espacios con 88 acciones.

Esto es, 20 planteles nuevos, cuyas construcciones están en cerca de 90%; 33 ampliaciones de las que nueve ya fueron concluidas.

De las que 17 se entregarán en enero, cuatro más en febrero, dos en marzo y una en julio; así como 35 reconversiones de las que 13 ya fueron terminadas.

E incluso, seis se abren en enero, 10 en febrero, 2 en marzo y una en abril. Mientras que en 2026 se realizarán 292 acciones para crear 95 mil 400 espacios.

Con lo que se tendrá un acumulado de 140 mil 085 de dichos espacios.

Municipios

En 2026 los 20 nuevos Bachilleratos Tecnológicos estarán ubicados en los municipios donde más se necesitan, las 52 ampliaciones serán en 31 entidades.

E incluso, los 130 nuevos Ciberbachilleratos se ubicarán en municipios contemplados en los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas, en el Plan Balsas, en los Polos de Desarrollo.

Incluso, en Municipios Prioritarios de Paz, con ello se tendrán 65 mil 400 espacios. Y con las acciones contempladas en el Plan Michoacán serán 30 mil lugares.

Por otra parte, en 2025 la Beca Universal Benito Juárez para Educación Superior benefició a 4 millones 94 mil 519 estudiantes con inversión superior a 40 mil millones de pesos.

Mientras que, por instrucciones de la Presidenta, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) llegó por primera vez a planteles de bachillerato.

Por ello, en 2025 se apoyaron a 6 mil 317 con una inversión de 4 mil 576 millones y en 2026 se atenderán 6 mil 92 escuelas a través de 4 mil 556 millones.

Con lo que el 100 por ciento de las preparatorias habrán sido atendidas.

Ciber

Asimismo, el Ciberbachilleratos cerca de la casa cuentan con un sistema modular en el que se imparten clases presenciales con maestros.

Describió un marco curricular común que se complementa con educación Artística, Aula de cómputo y conectividad, Actividades deportivas.

Así como espacios destinados al deporte y sala de usos múltiples, áreas al aire libre y techada.

Detalló que algunas de las nuevas formaciones que se imparten en el Bachillerato Tecnológico son aeronáutica, biónica, ciberseguridad, electromovilidad, gestión e innovación turística.

E inteligencia de negocios, robótica y automatización, urbanismo y desarrollo sustentable.

Están en desarrollo aquellas que comprenden el proyecto de “México, país de innovación” sobre desarrollo de habilidades de gestión de software.