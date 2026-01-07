Trump supone juicio político, llama a ganar elecciones intermedias

Trump advierte a los republicanos que deben ganar las elecciones intermedias o será sometido a juicio político por los demócratas

Regeneración, 7 de enero 2026– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes a los integrantes republicanos del Congreso a que, si no ganan en las elecciones intermedias de este año, podría enfrentarse a un «juicio político» («impeachment» en inglés).

Declaración

Esta declaración fue realizada en un retiro del Partido Republicano en el Kennedy Center, que recientemente fue renombrado a honor de Trump por un panel de sus designados.

«Es necesario que ganemos las elecciones intermedias. Si no lo hacemos, simplemente hallarán un motivo para destituirme. Me destituirán», comentó el presidente.

Trump enfrentó dos juicios políticos durante su primer mandato.

Juicios políticos

En 2019, fue acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por haber instado al presidente de Ucrania a intervenir en las elecciones de 2020.

El segundo juicio político sucedió después del ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando legisladores lo acusaron de incitar a la insurrección.

Trump fue absuelto en el Senado en ambos juicios.

«Me acusaron dos veces sin razón alguna», afirmó Trump el martes, coincidiendo con el quinto aniversario del ataque del 6 de enero.

Cámara de Representantes

En sus declaraciones, Trump también mencionó la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que ahora es de solo dos votos.

Se redujo tras el reciente fallecimiento del representante republicano de California, Doug LaMalfa, y la retirada anticipada de la representante republicana Majorie Taylor Greene el lunes.

Estadounidenses piden un impeachment contra Trump por la agresión militar contra Venezuela, ya que ha violado no solo leyes internacionales, sino que ha pasado por encima de su propia Constitución y la legislatura norteamericana.#ElCartelDeLosSolesNoExiste#UnleashDracarys🐉🔥 pic.twitter.com/2t8dek3PbU — JGM (@Patriotajgm) January 7, 2026

No obstante, el presidente brindó su respaldo total al presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien estuvo presente en el evento.

«Frecuentemente dicen: ‘Ojalá Mike fuera más duro’. ¿Más duro? Es más duro que cualquiera en esta sala, de hecho.

Pero no se puede ser duro cuando se tiene una mayoría de tres. Y ahora, lamentablemente, un poco menos que eso. O sea, un poco menos que eso, tal vez», dijo Trump.

Salud

Se anticipa que la atención sanitaria será un tema fundamental en las elecciones de este año.

Trump habló de salud y siguió criticando la ACA (también conocida como Obamacare). Después, sugirió a los republicanos ser flexibles en las restricciones sobre el aborto.

El empresario reiteró su preferencia por pagar directamente a los ciudadanos para que puedan adquirir su propia atención médica y seguro de salud.

Bruce Springsteen sobre Trump: «Me importa un comino lo que piense de mí. Él es el vivo ejemplo de por qué existen la Enmienda 25 y el juicio político. Si el Congreso tuviera pantalones, ya lo habrían mandado al basurero de la historia». pic.twitter.com/sZMWB4QSAG — 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐇𝐎𝐘 🎙🎧📻📰 🇦🇷 🌟🌟🌟 (@Antonio27591643) January 5, 2026

Luego, el presidente mencionó la Enmienda Hyde, una norma de hace muchos años que prohíbe que se utilicen fondos federales para financiar servicios de aborto.

«Ahora, tienes que ser un poco flexible con Hyde, ya lo sabes. Tienes que ser un poco flexible, que trabajar en algo.

Tienes que usar el ingenio. Hay que trabajar. Todos somos grandes fanáticos de todo, pero tienes que ser flexible», dijo Trump.

No está claro exactamente cómo quiere Trump que los republicanos sean «flexibles» en ese tema.