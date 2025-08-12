Bajó 25.3% el homicidio doloso en 10 meses: Sheinbaum

Reduce homicidio doloso: Guanajuato -60.7% Edomex -45% Nuevo León -72.9% Baja California -35.8% y Tabasco -48.6%: Sheinbaum

Regeneración, 12 de agosto de 2025. Durante las Mañaneras del Pueblo con la presidenta Sheinbaum se informó la reducción del 25.3% el homicidio doloso diario en México.

Las cifras corresponden a los primeros 10 meses de gobierno de Sheinbaum y representan 22 homicidios diarios menos.

Al tiempo que insistió en que son resultados de cara al pueblo y que no serán reconocidos por la oposición de derecha.

Sheinbaum

Desde luego Claudia resaltó la atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional; inteligencia e investigación y coordinación de seguridad.

“En 10 meses hay una reducción de homicidios dolosos, víctimas, de 25.3 por ciento».

Eso quiere decir que cada día se cometen 22 homicidios menos.

«Son 22 personas menos en julio que en septiembre, diarias. Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante..:»

Mismo, dijo, que es parte de esta coordinación permanente que estamos teniendo.

Entonces, «la estrategia funciona. Y tenemos que seguir trabajando todos los días».

«Claro, la oposición, los adversarios, nunca van a estar de acuerdo ni van a reconocer un resultado, nunca. Nosotros lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México».

Marce

Cabe destacar que Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló la reducción del homicidio doloso.

Explicó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en septiembre de 2024 fue de 86.9, mientras que en julio de 2025 fue de 64.9.

Además, julio de este año es el mes con el menor número de homicidios registrados en comparación con julio de 2015.

Por otra parte, ante Sheinbaum subrayó muy importantes reducciones de homicidios dolosos en las entidades federativas.

Destacó que, además, de septiembre 2024 a julio 2025, 23 estados de la República tuvieron una disminución en el número de homicidios dolosos.

Particularmente Guanajuato con -60.7 por ciento, entre febrero y julio 2025; Estado de México -45 por ciento, entre septiembre 2024 y julio 2025.

E incluso Nuevo León -72.9 por ciento entre septiembre 2024 y julio 2025; Baja California -35.8 por ciento, entre septiembre 2024 y julio 2025; y Tabasco -48.6 por ciento, entre febrero y julio 2025.

Detenciones

Seguridad y Protección Ciudadana, en voz de Harfuch destacó la Estrategia Nacional de Seguridad, en las últimas tres semanas, del 18 de julio al 10 de agosto de 2025.

Lo anterior porque se han detenido a 2 mil 458 personas por delitos de alto impacto, asegurado 901 armas de fuego y 12 toneladas de droga.

Además se inhabilitaron 65 laboratorios y áreas de concentración.

Mientras que, desde el inicio de la actual administración, de 1 de octubre al 10 de agosto, hay más de 29 mil detenidos por delitos de alto impacto.

Suma además que se han asegurado 14 mil 943 armas de fuego, 216 toneladas de droga, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo.

En 21 estados se han inhabilitado mil 262 laboratorios y asimismo áreas de concentración dedicados a la producción de metanfetamina.

No extorsión

Se subraya que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 6 de agosto, se han atendido 18 mil 239 llamadas al número único de denuncia 089.

De las cuales 10 mil 538 fueron extorsiones no consumadas, 6 mil 276 fueron denuncias de números telefónicos en los que se intentaba extorsionar y mil 425 denuncias sobre extorsiones consumadas.

Además, se han detenido a 132 extorsionadores, los estados que destacan son Tabasco con 56; Estado de México con 34; Michoacán con 14 y Guerrero con 11.

Feria

Finalmente, en el informe rendido por la presidenta Sheinbaum, la secretaría de Gobernación informó 3 millones 4 mil 177 atenciones a través de 4 mil 290 Jornadas de Paz.

Detalló, 154 mil 435 visitas casa por casa, 249 Ferias de Paz y de 264 Comités de Paz.

Incluyendo, las Ferias de Empleo han apoyado a 16 mil 157 personas; se han pintado 685 fachadas y recuperado 176 espacios como parte de los Senderos Seguros.

Dijo que se ha beneficiado a 35 mil 297 familias con el Tianguis de Bienestar.

En tanto que con “Sí al desarme, Sí a la Paz” se ha intercambiado voluntariamente, en 29 estados, 5 mil 87 armas de fuego: 3 mil 39 cortas, mil 429 largas y 519 granadas.

Así como 4 mil 844 juguetes bélicos por opciones recreativas.