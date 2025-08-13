26 narcos de México extraditados a EE.UU, esto se sabe

Versiones señalan como extraditados a EE.UU a Abigael González, El Cuini y Servando Gómez Martínez, La Tuta, entre otros

Regeneración, 12 de agosto de 2025.La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que trasladaron a Estados Unidos a 26 personas ligadas al narco.

Las cuales, además estaban recluidas en diferentes centros penitenciarios de México.

EE.UU

Aquí la lista de los 26 extraditados a #EEUU entre ellos la #Tuta el ex líder de los #Templarios. pic.twitter.com/jdGavpTG0V — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) August 13, 2025

Cabe destacar que por medio de una ficha informativa, informaron que las 26 personas contaban con orden de extradición y eran requeridas por el gobierno de EE.UU.

Lo anterior, por tráfico de drogas y otros delitos que “representaban un peligro latente para la seguridad pública.”

Añadieron que la custodia, traslado y entrega formal de las 26 personas se realizó bajo los protocolos institucionales.

E incluso y respetando el debido proceso, garantizando que no podrán ser condenados a muerte.

Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y» reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, señalaron las dependencias.

Félix a EE.UU

Por otra parte, portales afirman que Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, figura en la lista de narcotraficantes extraditados.

Y es que Félix Gastelum se encuentra casado con una de las hijas de “El Mayo” Zambada, y era considerado uno de sus hombres de confianza.

Además se le menciona como posible heredero de parte de su imperio criminal, según algunos reportes periodísticos.

El Chavo Félix fue capturado el 18 de enero de 2025, en la sindicatura de Quila, al sur de Culiacán.

Se narra que nombre figura en la letra de canciones de algunos artistas como Gerardo Ortíz, y de agrupaciones como; Enigma Norteño, Los Nuevos Rebeldes y Código FN.

En algunas de las letras de estas canciones, destacan su parentesco y la presunta confianza que le tenia “El Mayo” Zambada, también preso en Estados Unidos.

Cuini y Tuta

Según redes sociales se confirma la entrega de personas como Abigael González Valencia, alias El Cuini y Servando Gómez Martínez, La Tuta.

Cabe destacar que, también se cuenta a está Hernán Domingo Ojeda López, un hombre apodado El Mero Mero.

Mismo, señalado como tío de Ovidio Guzmán.

Dicho sujeto fue capturado el 16 de diciembre pasado en Badiraguato, Sinaloa, específicamente en la localidad La Majada de Arriba.

De igual manera, otras dos personas entregadas a las autoridades de EEUU. Por un lado, está Kevin Alonso Gil Acosta, alias El 200 y/o El Cabo.

El 200 fue capturado como parte de un megaoperativo en Sinaloa.

Asimismo, se le imputa ser operador relevante dentro de Los Chapitos y hasta secretario y jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán.

Piyi a EE.UU

Mientras que el 19 de septiembre de 2024 se arrestó a Mario Alexander “N”, identificado como Martín Zazueta Pérez, apodado El Piyi.

Se trata de un hombre que no tenía permitido mostrarse en público.

Sin embargo, y pesar de la instrucción de mantener un perfila bajo, su sobrenombre forma parte de corridos que relatan actividades relacionadas con el narcotráfico.

«Gil Acosta lidera sicarios encargados de proteger laboratorios de fentanilo y rutas de distribución, mientras que Zazueta Pérez proporciona seguridad personal a un líder de Los Chapitos“.

Así, detalla el Departamento del Tesoro en su informe reciente.

El día d hoy son extraditados x @GobiernoMX a #EEUU abordan avion d la FAM para ser juzgados en cortes d EEUU sin lista oficial circula q irían Juan Félix, Pablo Huerta, Alexander Valdez Abigail González el cuini Servando Gómez la tuta#Tamaulipas #Mexico #Sinaloa #Michoacán pic.twitter.com/r9U28Op3aX — GM (@WARRIOR324gm) August 13, 2025

A la lista de personas ligadas con Los Chapitos y que fueron entregadas a EEUU se suma Mauro Alberto Núñez Ojeda, (a) El Jando.

Se trata de una persona identificada como piloto de confianza y operador de la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán.