Banqueros confían en la economía mexicana; descartan “contaminación” por cierres de bancos en EE.UU.

El líder de los banqueros, Daniel Becker, destacó la fortaleza de la economía mexicana, pues indicó que la banca vive un momento “muy robusto”.

Regeneración, 16 de marzo del 2023. Ante la quiebra de bancos en Estados Unidos, banqueros mexicanos descartan que exista un efecto “contaminación”.

Durante la 86 Convención Bancaria, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, indicó que existe estabilidad financiera en el país.

El evento que se desarrolló en Mérida, Yucatán, el presidente de los banqueros, precisó que la situación en Estados Unidos no afecta al país.

“Nos puede dar la sensación de que la banca tiene altos niveles de capital y un exceso de liquidez y está en un momento muy robusto de la historia de México; por lo tanto, este tema de contaminación que estamos oyendo en diferentes bancos es muy probable que en México sólo lo veamos pasar, de la misma forma que vimos pasar la crisis del 2008 y 2009”.

Asimismo, precisó que “podemos estar convencidos de que tenemos un sistema sólido y que no está expuesto y no está en exposición a este tipo de activos y no hay concentraciones significativas”.

Por lo que, Becker negó que exista los ahorradores estén retirando su dinero ante el cierre de las instituciones bancarias en Estados Unidos.

Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que los bancos en México tienen gran solidez en sus niveles de capitalización; así como en la liquidez y calidad en su cartera de crédito.

