Chile: Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Chile, Brasil y México oficializan la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU en 2026, buscando liderazgo femenino y regional

Regeneración, 3 de febrero de 2026.– El presidente de Chile, Gabriel Boric, oficializó la inscripción de Michelle Bachelet. La exmandataria aspira a ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El anuncio se realizó desde el Palacio de La Moneda. Esta postulación cuenta con un respaldo regional estratégico y de alto nivel. México y Brasil apoyan formalmente la candidatura de Bachelet.

Ambas naciones son las más pobladas de América Latina. Su respaldo busca fortalecer la gobernanza global y el multilateralismo. Boric destacó la importancia de construir soluciones colectivas actualmente.

Bachelet agradeció la confianza depositada por los gobiernos de la región. La expresidenta asume este reto con una profunda responsabilidad internacional.

Hoy el Estado de Chile, junto a Brasil y México, tenemos el honor y el orgullo, de oficializar la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas.



La expresidenta Michelle Bachelet encarna fielmente los valores de la ONU

Trayectoria y experiencia en organismos internacionales

Michelle Bachelet posee una vasta experiencia en cargos de alta dirección. Fue la primera mujer en alcanzar la presidencia de Chile. Ejerció el mando en los periodos 2006-2010 y 2014-2018.

También lideró ONU Mujeres tras su primer mandato presidencial. Posteriormente, se desempeñó como Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Su perfil combina habilidades políticas con una visión humanitaria global. Bachelet es pediatra de profesión y tiene 73 años. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México elogió su capacidad de diálogo.

Destacaron su destreza para manejar procesos políticos extremadamente complejos. El mundo demanda una organización más eficaz y centrada en las personas.

En un mundo marcado por conflictos, desigualdad e impunidad, @antonioguterres advierte sobre los riesgos de la inacción.



“No podemos ser espectadores de la injusticia, la indiferencia o la impunidad. Tenemos el poder de cambiar el rumbo”.



Y alertó: si dejamos de priorizar los…

El desafío de la representación regional y de género

En ocho décadas, ninguna mujer ha dirigido la organización mundial. América Latina solo ha tenido un secretario general en la historia. António Guterres finalizará su mandato en diciembre de 2026.

La rotación regional sugiere que el turno corresponde a nuestra región. Existe un consenso creciente sobre la necesidad de una lideresa femenina.

Ya hay dos candidatos en la carrera a Secretario General de la ONU.

Michelle Bachelet ha sido nominada por Chile, Brasil y México.

Rafael Grossi ha sido nominado por Argentina.

Aquí toda la información: https://t.co/O2Or6dPsPV pic.twitter.com/AfEPiYbDBt — Noticias ONU (@NoticiasONU) February 3, 2026

Bachelet competirá con otras figuras relevantes de la zona. Entre ellas figuran Rebeca Grynspan (Costa Rica), Alicia Bárcena (México) y Mia Mottley (Barbados). Rafael Grossi (Argentina) también aspira a este importante puesto.

La elección se llevará a cabo durante el año 2026. Chile apuesta por el fortalecimiento del orden internacional. La paz y la cooperación son pilares fundamentales de esta propuesta.