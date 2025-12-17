Bloqueo total a petroleros que entran y salen de Venezuela: Trump

Venezuela totalmente rodeada por la armada más grande jamás reunida en Sudamérica. Trump pide devolución de activos, tierras y petróleo

Regeneración, 16 de diciembre de 2025. Por medio de redes sociales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el bloqueo total a petroleros que entran o salen de Venezuela.

Cabe destacar que Donald invocó la Armada más grande reunida en la historia de Sudamérica.

Acusa al gobierno de Venezuela de terrorismo, narco y pide le sean devueltos a EE.UU, activos, tierras y petróleo, que señala Trump, le fueron robados a EE.UU.

Mensaje

«Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica».

«Esta solo crecerá, y la conmoción que sentirán será como nunca antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron».

Así señala en primer instancia para luego precisar las acusaciones en contra de Venezuela.

«El régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

E insiste:

«Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas..»

«.., el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera».

«Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela».

Declara

«Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden» están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado.

Precisó Trump en su mensaje. Finalmente puntualizó que no permitirá regímenes hostiles:

«Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación…»

«…, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE».

Y sentencia:

«¡Gracias por su atención a este asunto!».

Venezuela

Venezuela en unión nacional repudia amenaza militar de Donald Trump y defenderá sus derechos al libre comercio, navegabilidad, al libre desarrollo, a la soberanía y a la independencia nacional.

Lo anterior señalan en redes sociales al dar a conocer las reacciones de Venezuela.

En el documento dado a conocer en redes sociales, se reafirma la soberanía nacional de Venezuela, sus recursos y que se quejará ante la ONU.

Finalmente, reafirmó que en unidad nacional jamás volverá ser «colonia del imperio ni de poder extranjero».