Europa por conformar fuerza multinacional de Paz en Ucrania

Líderes europeos propusieron una fuerza multinacional con apoyo de EE.UU. para asegurar un posible acuerdo de paz en Ucrania

Regeneración, 16 de diciembre 2025– Líderes europeos propusieron la formación de una fuerza multinacional con Europa como líder y respaldo de Estados Unidos para la aplicación de un posible acuerdo de paz en Ucrania, según una declaración conjunta emitida tras una reunión en Berlín.

#ECOMundo | Trump afirma que acuerdo con Ucrania está cerca, los europeos proponen una fuerza multinacional de paz. pic.twitter.com/iOAc9alB4H — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) December 16, 2025

Fuerza multinacional

Esta fuerza constituiría parte de las “robustas garantías de seguridad” que Washington y las potencias europeas buscan establecer.

Con el objetivo de asegurar que Rusia respete el eventual pacto que ponga fin al conflicto iniciado por la invasión rusa en 2022.

🇩🇪🇺🇦 Alemania entregó a Ucrania dos sistemas Patriot adicionales y el noveno sistema IRIS-T SLM, informó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.



Además, Pistorius declaró que en 2026 Alemania planea transferir a Ucrania una "cantidad significativa" de misiles AIM-9… pic.twitter.com/cFlyXb51l9 — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@adictoapple) December 17, 2025

Por su parte, Zelensky afirmó que el diálogo permitió “avances reales” en materia de garantías de seguridad.

Sin embargo, admitió que las negociaciones “no fueron fáciles” y persisten desacuerdos respecto a los territorios que Ucrania debería ceder a Rusia como parte del acuerdo de paz.

Reuniones

Zelensky se reunió por segunda jornada consecutiva con Steve Witkoff, emisario especial de Trump, y Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense.

La intención de las reuniones es profundizar en la propuesta impulsada originalmente por Trump.

“Ha habido suficiente diálogo sobre el tema territorial y, francamente, seguimos teniendo posiciones diferentes”, declaró Zelensky a la prensa tras las conversaciones.

Friedrich Merz, el canciller alemán, consideró que la ronda de negociaciones en Berlín posibilitó una “verdadera oportunidad para un proceso de paz real”.

🇪🇺 EUROPA PREPARA "FUERZA MULTINACIONAL" PARA UCRANIA



Después de varias reuniones en distintos países de la Unión Europea junto al enviado del presidente Trump, los aliados de Ucrania acordaron crear una fuerza multinacional para entrará en Ucrania.



Los líderes de los… pic.twitter.com/9UWNqMFole — Andrés Repetto (@andresrepetto) December 16, 2025

Elogio de Merz

Elogió el ofrecimiento estadounidense de “sustanciales garantías de seguridad”. “Esto es verdaderamente notable.

Es un paso adelante muy importante, que acojo con gran satisfacción”, sostuvo Merz.

Desde Washington, Trump aseguró este lunes en un acto en la Casa Blanca que el proceso para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania está “más cerca que nunca”.

Según Trump, la reciente negociación representa un avance significativo en los esfuerzos de Washington para poner fin al conflicto armado.

Trump

El presidente afirmó que “las conversaciones están avanzando muy bien” y que el reto actual es lograr que ambas partes “se pongan de acuerdo”.

Funcionarios estadounidenses explicaron que las garantías propuestas equivalen a compromisos “similares al Artículo Cinco de la OTAN”.

Este, establece que un ataque a un aliado implica la respuesta de todos.

Trump reiteró que descarta el ingreso formal de Ucrania en la OTAN.

Señaló que el deseo de Kiev de incorporarse a la alianza fue, a su juicio, una de las razones esgrimidas por Rusia para su ofensiva a gran escala.

Plan de paz

El plan de paz respaldado por Trump, del que hasta ahora no se conocen muchos detalles, descartaría el despliegue de tropas estadounidenses en territorio ucraniano.

En su lugar, contempla el establecimiento de mecanismos sólidos para la disuasión militar, la verificación y el control de la escalada.

El acuerdo, no obstante, requeriría la aprobación del Senado estadounidense, algo para lo que Trump ha expresado su disposición a promover el respaldo necesario.

Según los funcionarios consultados, la cuestión de los territorios ocupados por Rusia permanece sin resolver.

Sin embargo, subrayaron que las decisiones finales sobre este punto dependerán de los gobiernos de Kiev y Moscú.