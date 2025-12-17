Operativo Enjambre: 70 años de prisión a exalcaldesa de Amealco

Homicidio doble calificado. Elena Martínez envió a síndico de Amealco y chofer a zona de alta peligrosidad del cual ya no regresaron

Regeneración, 17 de diciembre de 2025. Tribunal del Estado de México dictó 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, luego de que se acreditó su participación directa en un doble homicidio calificado.

Mismo en contra del entonces síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer

La alcaldesa fue detenida el pasado viernes 22 de noviembre durante el “Operativo Enjambre”; donde las autoridades detuvieron al menos a 7 mandos de seguridad.

Amealco

Según las investigaciones las víctimas fueron enviadas por instrucciones de la entonces funcionaria a un territorio dominado por grupos delictivos, lugar del que nunca regresaron.

Posteriormente, los cuerpos fueron encontrados en el municipio de Zacazonapan, en enero de 2023.

Cabe destacar que la sentencia contempla una multa, el pago de 207 mil 234 pesos como reparación del daño para cada víctima.

Así como la pérdida de sus derechos civiles y políticos.

Como se indica la exalcaldesa fue detenida como parte de la Operación Enjambre, coordinada en el Estado de México por autoridades federales y estatales.

En la operación participaron Seguridad, Defensa Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Seguridad de Edomex.

Se indica que hasta ahora la Operación Enjambre ha derivado en sentencias condenatorias contra 10 de los 16 objetivos que fueron detenidos.

Presenta

Con relación a los hechos ocurridos el 25 de enero de 2023 la investigación estableció que Martínez Robles instruyó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán para ejecutar el homicidio de Miguel Ángel Lara de la Cruz.

Y es que Lara de la Cruz y Martínez Robles formaban parte del partido político Movimiento Ciudadano pero una vez que María Elena alcanzó su cargo, se cambió a Morena.

En la secuencia, además, el 4 de enero del 2022, cuatro días después de que María Elena Martínez Robles tomara su cargo, un grupo de manifestantes la golpearon antes de que ingresara al edificio de gobierno.

Por lo cual, resultó herida, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. Siendo señalado el síndico opositor como responsable de los hechos.

Y luego…

María Elena Martínez Robles indicó que la esposa de Miguel Ángel Lara de la Cruz era la presidenta municipal suplente; y que la intención del síndico municipal era imponerla a como diera lugar.

Finalmente, días después de los pleitos políticos, la Secretaría General de Gobierno informó que la alcaldesa de Amanalco y el síndico municipal habían pacto evitar mayores conflictos políticos.

Esto es, acordaron repartirse las direcciones de gobierno. Un año después Miguel Ángel Lara de la Cruz apareció ejecutado junto con su chofer.