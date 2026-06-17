Bob Dylan a Trump: “Eres un viejo rey de algún país extinto»

El New York Times publicó opiniones de diversas celebridades, entre ellas Bob Dylan, sobre lo bueno y malo de los 80 años

Regeneración, 17 de junio 2026– El poeta y músico Bob Dylan, galardonado con el Nobel de Literatura en 2016, envió un mensaje a Donald Trump en el día que cumplía 80 años: “Eres un viejo rey de algún país extinto. Eres más difícil de manejar. No te apresuras a convertirte en nada y no te persiguen las cosas que hiciste”.

Reflexiones

El periódico The New York Times compartió las reflexiones de personalidades estadounidenses mayores, quienes discutieron lo positivo y negativo de cumplir 80 años.

Dylan afirmó que lo mejor es que “sobrevives a los relojes que te han estado persiguiendo. Es liberarse de esa mentira de que alguna vez todo estuvo bajo control.

Ya no persigues el desfile (…) Te persigue lo poco que realmente importó de todo eso tal como pensabas que lo haría”.

Al finalizar su mandato en enero de 2029, Trump se convertiría en el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos.

Etapa

Sobre los aspectos negativos de esta etapa de la vida, el famoso autor de 85 años mencionó: “sigues queriendo decir que sí a todo, pero el mundo avanza sin preguntar.

El viejo fuego de tu corazón sigue diciéndote que hagas esto y aquello, pero tu cuerpo dice que ya lo hicimos.

“Nada te sorprende. Suena a lujo, pero no es, y además te has quedado sin ilusiones.

La gente te trata como si hubieras resuelto algo o hubieras perdido algo, y no es así. Ves cómo la vida se repite por todas partes.”

Comprensión

Dylan agregó que al final “descubres, por fin, que has comprendido algo que podría haberlo cambiado todo en el pasado…

…si hubiera llegado en un momento en el que aún se pudiera cambiar algo. Cuando eres joven, crees que el tiempo avanza.

A los 80 sabes que no es así, que se detiene. Somos nosotros los únicos que nos movemos”.

Por su parte, el actor y director Robert de Niro, que tiene 82 años, comentó que “el presidente no escucha consejos.

Incompetencia

Se rodea de payasos incompetentes que conservan sus puestos apoyando todos sus caprichos”.

El productor ganador de un Óscar añadió: “si pudiera traspasar esa coraza de crueldad, codicia, corrupción y estupidez…

…le aconsejaría que buscara buenos consejos de gente sensata y los siguiera”.

Mientras tanto, el cantante y poeta Art Garfunkel le aconsejó: “valora la reflexión tanto como la acción.

Quietud

El impulso de actuar con rapidez es fuerte, pero la profundidad requiere quietud. Busca voces que desafíen tu forma de pensar”.

El ganador de un Grammy de 84 años también recomendó leer mucho y escuchar atentamente.

“Una nación responde no sólo a las decisiones, sino también al tono. Elige las palabras con cuidado.

Deja que transmitan claridad, moderación y sentido de humanidad compartida”.

Apertura de Ormuz

El día de su cumpleaños, Trump anunció la apertura del estrecho de Ormuz, levantando el bloqueo marítimo que se había impuesto a Irán tras alcanzar un acuerdo con esa nación.

En relación con la edad del presidente de Estados Unidos, Liza Minnelli, la actriz, expresó que lo positivo de esa fase es que “dejas de buscar la aprobación de los demás.

Sabes quién eres, qué te gusta y qué importa. A los 80, el ruido se desvanece y la música se oye más clara”.