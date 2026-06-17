México logrará una cobertura eléctrica del 99.99% para 2028

El gobierno de México destinará 21,377 millones a 45,182 proyectos para unas 740,000 personas que no tienen acceso al servicio

Regeneración, 17 de junio 2026– México tiene un suministro eléctrico del 99.85% a nivel nacional, pero todavía hay 8,247 comunidades sin acceso, una brecha que el gobierno federal busca cerrar casi por completo en este sexenio para alcanzar el 99.99% en 2028.

Conexión

En la actualidad, unos 50 millones de usuarios están conectados a la electricidad en México.

No obstante, 739,785 personas no están en la red eléctrica, especialmente en áreas rurales aisladas.

Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estuvo presente en la conferencia diaria de prensa de la Presidencia.

Calleja Alor mencionó que la administración de Sheinbaum tiene como objetivo realizar 45,182 proyectos de electrificación entre 2024 y 2028 para proporcionar electricidad a esta población.

Programa

La funcionaria aclaró que el programa incluye una inversión de 21,377 millones de pesos.

Este esfuerzo forma parte de la iniciativa de justicia energética que promueve el gobierno federal.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, expresó que la reforma energética de 2024 introdujo por primera vez la idea de «justicia energética».

El fin es asegurar que el acceso a la energía eléctrica sea considerado un derecho que favorezca el bienestar de la gente.

Expansión

Este año, la CFE planea expandir el suministro eléctrico en comunidades que forman parte de diversos programas de «justicia social y regional».

Algunos de ellos son:

El Plan de Justicia al Pueblo Seri, que incluye una obra y una inversión de 1.2 millones de pesos.

El Plan Villa Juárez, con tres proyectos y 2.8 millones de pesos.

El Plan de Justicia San Quintín, que contempla 30 obras y 86 millones de pesos.

El Plan Michoacán, con 765 proyectos y 304 millones de pesos.

El Plan de Justicia Sierra Tarahumara, que contempla 918 obras y 670 millones de pesos.

Además de 1,520 proyectos en comunidades de pueblos originarios con un presupuesto de 670 millones de pesos.

Soluciones

Sheinbaum Pardo explicó en la mañanera que las soluciones para aumentar la cobertura eléctrica dependen de las particularidades de cada zona.

En áreas remotas de Durango y Chihuahua se implementan sistemas fotovoltaicos que permiten proveer energía en lugares donde es difícil extender las redes eléctricas tradicionales.

En barrios urbanos no regularizados, la estrategia combina la regularización de terrenos con la instalación de infraestructura eléctrica formal.

La mandataria subrayó que una parte significativa del programa se enfocará en pequeñas comunidades dispersas en el centro y sur del país.

Esto tiene como objetivo asegurar el suministro universal de electricidad y reafirmar la política de «justicia energética» al finalizar el sexenio.