Querétaro: FGR Asegura Mina Ilegal de Mercurio en Peñamiller

Peñamiller: Autoridades federales reportaron el hallazgo de explosivos y material pétreo sin registro de personas detenidas durante el operativo policial

Regeneración, 10 de abril de 2026.– La Fiscalía General de la República aseguró una mina clandestina en la comunidad de La Plazuela, ubicada en Peñamiller.

Elementos de la Policía Federal Ministerial actuaron tras recibir una denuncia anónima sobre actividades ilícitas en la zona referida.

El despliegue policial respondió a reportes de civiles armados que realizaban la extracción ilegal del mineral líquido metálico.

Los agentes federales iniciaron la carpeta de investigación por delitos relacionados con la sustracción ilícita de valiosas sustancias minerales.

Según la dependencia federal, los delincuentes utilizaban la presencia de armas para intimidar a los habitantes de la región.

La FGR señaló que existía un reporte sobre: “la presencia de un grupo de personas armadas en la comunidad de La Plazuela”.

Las autoridades confirmaron que el sitio carecía de permisos vigentes emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

No se reportaron personas detenidas durante la intervención oficial realizada por los efectivos de la fiscalía especializada.

Contexto de la minería regional

El semidesierto de Querétaro depende históricamente de la minería ante la nula viabilidad de realizar actividades de agricultura.

Municipios como San Joaquín y Cadereyta de Montes destacan por su trabajo en la extracción de ópalos y mercurio.

La Secretaría de Medio Ambiente registra actualmente treinta y cuatro minas oficiales dentro de esta importante franja territorial.

No obstante, solo una minoría de estos sitios mantiene sus licencias de explotación con estatus de vigencia legal.

La comunidad de La Plazuela es un punto clave debido a la explotación histórica del mercurio en sus yacimientos.

La Profepa confirmó a la Fiscalía que la mina asegurada: “no cuenta con autorización vigente para la explotación de recursos”.

Estudios académicos previos ya advertían sobre la presencia de este metal en el agua y alimentos de la población.

La falta de seguimiento institucional permitió que la actividad minera irregular creciera sin control efectivo en el municipio.

Redes de tráfico y crimen

Investigaciones internacionales señalan que grupos criminales han extraído cerca de doscientas toneladas de mercurio en los últimos años.

El material obtenido ilícitamente se exporta principalmente a países como Perú, Bolivia y Colombia para la minería de oro.

Los altos precios del mercurio en el mercado internacional impulsaron una fiebre extractiva que afecta gravemente a Querétaro.

El informe de la Agencia de Investigación Ambiental vincula a exfuncionarios locales con operaciones de exportación ilegal.

El reporte de la Agencia de Investigación Ambiental sugiere que el tráfico de este mineral financia a organizaciones delictivas.

“Los traficantes no dejan piedra sin levantar”, afirma el documento que expone la red de contrabando hacia Sudamérica.

Se recomienda a las autoridades mexicanas retomar el control de los territorios mineros para evitar el avance de la violencia.

La intervención de la FGR ocurre un año después de que se hicieran públicas estas graves acusaciones internacionales.

Hallazgos y evidencias materiales

Durante el cateo en la mina de Peñamiller, se localizaron herramientas industriales especializadas como malacates para la extracción.

Los peritos de la fiscalía también encontraron costales con material pétreo y recipientes que contenían presunto mercurio líquido.

Se detectó material con características de explosivos, lo que aumenta el peligro para las comunidades y el ecosistema local.

Todas las evidencias fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las indagatorias correspondientes.

La fiscalía especializada mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables de la operación de este complejo minero.

Las autoridades locales habían negado anteriormente tener conocimiento de: “personas armadas explotando las minas y extrayendo ilícitamente el mercurio”.

El aseguramiento representa un avance en la lucha contra los delitos ambientales y el control de sustancias químicas peligrosas.

El gobierno federal busca frenar la degradación social y ambiental provocada por la minería clandestina en el semidesierto.