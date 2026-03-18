Bombardeo a gran yacimiento de gas South Pars en Irán

Irán declara centros energéticos objetivo legítimo. Lanza advertencia de evacuación a complejos petroleros en Arabia, Emiratos Árabes y Qatar

Regeneración, 18 de marzo de 2026. Tras los ataques a las instalaciones de explotación del yacimiento South Pars por parte de Israel y presuntamente EE.UU, el gobierno de Irán respondió señalando nuevos objetivos militares relacionados a las instalaciones de energéticos.

E incluso Irán advirtió a la población civil de ataques próximos en al menos 6 refinerías y complejos relacionados en tres países árabes.

Señalan escalada a guerra energética y el aumento del precio del petróleo a 108 dólares.

Guerra

Cabe destacar que agencias confirman que el bombardeo ocurrido este miércoles el yacimiento gasístico de South Pars y Asaluyen, en el sur de Irán.

Y mismo seguido de incendio y la paralización de al menos dos refinerías, de acuerdo con la televisión estatal iraní y la agencia semioficial Fars.

Así, el complejo, ubicado en la ciudad de Assaluyeh, en el Golfo Pérsico, es uno de los principales centros de producción de gas del país.

Medios iraníes, entre ellos la televisión estatal y Fars, reportaron explosiones en varias refinerías y la evacuación de trabajadores.

Incluyendo el impacto a tanques de almacenamiento de gas y partes de la infraestructura en diferentes fases operativas del complejo, incluidas las unidades tres, cuatro, cinco y seis.

Se cita dos refinerías, con capacidad combinada de 100 millones de metros cúbicos diarios, detuvieron operaciones.

🚨This is a massive escalation in the war.



Israel and the U.S. just struck South Pars, Iran's largest gas field and the largest in the world.



South Pars accounts for 75% of Iran's gas production and gas fuels 85% of Iran's electricity grid.



This isn't just hitting military… https://t.co/9k78f3AM2C pic.twitter.com/vJydxlqpyh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 18, 2026

E incluso se añade que los empleados fueron evacuados a zonas seguras. En tanto, equipos de bomberos y rescate trabajaban para contener los incendios.

Irak

Por otra parte, se subraya la interrupción del suministro a Irak tras el ataque, lo que añade, indican en redes, un efecto inmediato del bombardeo más allá del territorio iraní.

Y es que dice Reuters que Teherán suministra entre un tercio y el 40% de las necesidades de gas y electricidad de Irak.

Por ende, el golpe a la estabilidad energética iraquí. Luego, Irán decidió desviar el gas al mercado interno, priorizando el consumo nacional ante la emergencia.

Al tiempo que se señala que la dependencia energética podría generar apagones o racionamientos o,

Aumentar costos de generación eléctrica.

Complejo

BREAKING : After elimination of Ali Larijani and attack on the largest natural gas field in South Pars, State Media of Iran is claiming that Iran is going to fire large numbers of hypersonic missiles towards Israel, U.S. & its allies in Middle East, Calling it Punishment of Allah pic.twitter.com/NVm9PGaVTe — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) March 18, 2026

Cabe destacar que se indica que South Pars es uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo y afectaciones mayores implicarían al suministro en Irá, exportaciones y los precios del petróleo.

Según Axios, el ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un comunicado conjunto.

Evacuar

Además, este miércoles Irán emitió advertencias de evacuación para instalaciones petroleras en Arabia Saudita con relación a la refinería Samref y complejo petroquímico Jubail.

En tanto que para Emiratos Árabes Unidos la alerta se relaciona al yacimiento de gas Al Hosn.

A Qatar, en el complejo petroquímico Mesaieed, Mesaieed Holding Company y refinería Ras Laffan.

En el mensaje difundido, se indicó:

“Estos centros se han convertido en objetivos directos y legítimos, y lo serán en las próximas horas.

Por lo tanto, se solicita a todos los ciudadanos, residentes y empleados que abandonen inmediatamente estas zonas y se trasladen a una distancia segura sin demora”.

Rojo vivo

El ataque israelí contra South Pars “es un paso peligroso e irresponsable”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Majed Al Ansari, en una publicación en X.

El crudo Brent subió tras la advertencia de Irán, superando los 108 dólares por barril.

Los precios del petróleo han aumentado casi 50% desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

En tanto Trump insistió en que: “Los aliados de EE.UU. deben reaccionar, dar un paso al frente y ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”.

Irán lanzó nuevas oleadas de misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait anteriormente el miércoles tras confirmar el asesinato de su jefe de seguridad, Ali Larijani.

También atacó Tel Aviv, causando la muerte de dos personas. Israel y Estados Unidos mantuvieron sus bombardeos sobre Irán.

El Ejército iraní prometió vengar la muerte de Larijani, así como la de Gholamreza Soleimani, jefe de la unidad paramilitar Basij, encargada de la seguridad interna en Irán.

Israel afirmó que el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib, también ha sido abatido.

Fíjate

Retomando portales, se subraya que EE.UU dijo que lanzó municiones antibúnker de 5 mil libras sobre sitios de misiles iraníes cerca del estrecho de Ormuz a última hora del martes.

Irán, por su parte mueve petróleo a través del estrecho y cargas de crudo en la isla de Kharg parecen continuar.

“Necesitamos diseñar nuevos acuerdos para el estrecho de Ormuz y la forma en que los barcos transiten por él en el futuro”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Según publicó, Al Jazeera, quién ademá dijo que las reglas deben “garantizar que el paso seguro por el estrecho se realice bajo condiciones específicas”.

En tanto siguen los bombardeos y la escalada pasa a otro nivel en esta guerra.