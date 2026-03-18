«Mansión de los sobornos» pasa a propiedad de la federación

FGR gana impugnación: Mansión en Zihuatanejo. Eckes, exesposa de Emilio Lozoya pagó 1.9 millones de dólares provenientes de Odebrecht

Regeneración, 17 de marzo de 2026. En redes destacan que en tribunal federal resolvió que la mansión ubicada de Zihuatanejo, adquirida en 2013 por Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya, pase a propiedad de la Federación.

Esto por medio del procedimiento de extinción de dominio.

Cabe destacar que la resolución del tribunal se tomó por unanimidad y revoca una sentencia previa que había negado la solicitud de la Fiscalía General de la República.

Odebrecht

Se trata de una casa adquirida mientras Lozoya era director de Pemex, costó 1.9 millones de dólares y se pagó con los sobornos que recibió de Altos Hornos de México.

Sin embargo, tras siete años de litigio, un tribunal federal ordenó transferir al Estado mexicano la propiedad, señalada enredes como la «Mansión de los Sobornos» en Zihuatanejo, Guerrero.

Y es que en el caso de Zihuatanejo, Emilio Lozoya y su exesposa no pudieron comprobar que adquirieron esta mansión de 3,500 m² de forma legal.

Por ello, la casona de valor aproximado de 30 millones de pesos, es objeto de la extinción del dominio.

Huellas

Por otra parte se destaca que en 2025 una jueza protegió la propiedad, sin embargo, en este 2026 un tribunal revocó esta orden.

Ello tras la impugnación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy.

En cuanto a lo jurídico, como se indica, la resolución fue tomada por unanimidad por un tribunal a propuesta de la magistrada Karina Barrera Ortiz.

Misma, quien planteó revocar la sentencia emitida el 4 de abril de 2025 por la jueza Esperanza Arias Vázquez.

La cual, originalmente había considerado improcedente la solicitud de extinción de dominio presentada por la fiscalía.

Con-trato

Al tiempo que se recuerda además que hubo un contrato de fideicomiso en el que quedó registrada como fideicomisaria la exesposa de Lozoya en el condominio Quinta Mar.

Cabe destacar que la jueza de primera instancia rechazó la demanda de la FGR al considerar que la investigación penal se inició en 2017, esto es cuatro años después de la compra del inmueble.

Como se indica, en la apelación la Fiscalía ganó el caso.

Al tiempo que se recuerda que Lozoya también enfrenta una demanda de extinción de dominio por su residencia en Lomas de Bezares, en CDMX, valorada en 38 millones de pesos.

En 2024, un tribunal ordenó también la pérdida de esa propiedad y su transferencia a la Federación.

Pero, Lozoya presentó un amparo directo, pero la Suprema Corte rechazó el caso y lo derivó a un tribunal colegiado, para su resolución.