Ex funcionario panista pedía departamentos para dar permisos de construcción, señala AMLO

Como ejemplo de la corrupción en la alcaldía Benito Juárez, el presidente mencionó a un ex funcionario panista detenido por su vínculo con el «Cártel Inmobiliario».

Regeneración, 1 de agosto de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la corrupción en los gobiernos de la alcaldía Benito Juárez.

Al respecto, el mandatario se enfocó en un abogado que fungía como funcionario en los gobiernos panistas de esa demarcación.

Después, el presidente reprochó la poca cobertura de los medios de comunicación respecto a este tema.

«Nada más que eso casi no se sabe, eso se los comento a ustedes aquí donde no nos escuchan ni nos ven, en corto. Porque eso no lo van a ver en la prensa, ni lo van a escuchar en la radio, ni lo van a ver en la televisión», señaló.