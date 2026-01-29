Bruce Springsteen hace canción de protesta sobre Minneapolis

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y se la presenté hoy en respuesta al terrorismo de estado”: Springsteen

Regeneración, 29 de enero 2026– Después del asesinato de Alex Pretti por la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Bruce Springsteen respondió con una canción de protesta.

Se trata de “Streets of Minneapolis”,que denuncia a “los matones federales de Trump”, “las sucias mentiras de Miller y Noem”. Exige que ICE abandone la ciudad de inmediato.

Urgencia

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer…

«… la presenté hoy en respuesta al terrorismo de estado que se está extendiendo sobre la ciudad de Minneapolis”, declaró Springsteen.

“Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Mantente libre, Bruce Springsteen”.

Antes de la muerte de Pretti, Springsteen hizo una aparición sorpresa en el evento benéfico Light of Day en Red Bank, Nueva Jersey.

Ahí, denunció al ICE y el asesinato sin sentido de Renee Good.

ICE debe salir de Minneapolis

“Si crees en el poder de la ley y en que nadie está por encima de ella”, dijo…

…“si te enfrentas a tropas federales enmascaradas y fuertemente armadas que invaden una ciudad estadounidense…

…usando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos, si crees que no mereces ser asesinado por ejercer tu derecho estadounidense a protestar…

…entonces envía un mensaje a este presidente, como dijo el alcalde de la ciudad: el ICE debería largarse de Minneapolis”.

“Streets of Minneapolis” surge de ese mismo sentimiento de dolor y rabia.

El título evoca su canción “Streets of Philadelphia”, ganadora del Óscar en 1994, de la banda sonora de Filadelfia.

Letra

Letra de “Streets of Minneapolis” (“Calles de Minneapolis”) por Bruce Springsteen, en español:

A través del hielo y el frío del invierno

Por la Avenida Nicollet

Una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo

Bajo las botas de un ocupante

El ejército privado del Rey Trump del Departamento de Seguridad Nacional

Con armas atadas a sus abrigos

Vinieron a Minneapolis para hacer cumplir la ley

O eso dicen

Contra el humo y las balas de goma

Con la luz del amanecer

Los ciudadanos defendieron la justicia

Sus voces resonaron en la noche

Y había huellas de sangre

Donde debería haber piedad

Y dos muertos abandonados a su suerte en calles nevadas

Alex Pretti y Renee Good

Oh, nuestro Minneapolis, oigo tu voz

Cantando a través de la niebla sangrienta

Defenderemos esta tierra

Y al extranjero entre nosotros

Aquí, en nuestra casa, mataron y vagaron

En el invierno del 26

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Los matones federales de Trump lo golpearon

en la cara y el pecho

Entonces oímos los disparos

Y Alex Pretti yacía muerto en la nieve

Su argumento fue defensa propia, señor

Simplemente no creas lo que ven tus ojos

Es nuestra sangre y nuestros huesos

Y estos silbatos y teléfonos

Contra las sucias mentiras de Miller y Noem

Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz

Llorando a través de la niebla sangrienta

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Ahora dicen que están aquí para hacer cumplir la ley

Pero pisotean nuestros derechos

Si tu piel es negra o morena, amigo mío

Puedes ser interrogado o deportado en cuanto te vean

En cánticos de ICE, ahora fuera

El corazón y el alma de nuestra ciudad persisten

A través de vidrios rotos y lágrimas de sangre

En las calles de Minneapolis

Oh, nuestro Minneapolis, oigo tu voz

Cantando a través de la niebla sangrienta

Aquí en nuestro hogar mataron y vagaron

En el invierno del 26

Tomaremos nuestra posición por esta tierra

Y por el extranjero entre nosotros

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis