Bruce Springsteen hace canción de protesta sobre Minneapolis

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y se la presenté hoy en respuesta al terrorismo de estado”: Springsteen
Regeneración, 29 de enero 2026– Después del asesinato de Alex Pretti por la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Bruce Springsteen respondió con una canción de protesta.
Se trata de “Streets of Minneapolis”,que denuncia a “los matones federales de Trump”, “las sucias mentiras de Miller y Noem”. Exige que ICE abandone la ciudad de inmediato.
Urgencia
“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer…
«… la presenté hoy en respuesta al terrorismo de estado que se está extendiendo sobre la ciudad de Minneapolis”, declaró Springsteen.
“Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Mantente libre, Bruce Springsteen”.
Antes de la muerte de Pretti, Springsteen hizo una aparición sorpresa en el evento benéfico Light of Day en Red Bank, Nueva Jersey.
Ahí, denunció al ICE y el asesinato sin sentido de Renee Good.
ICE debe salir de Minneapolis
“Si crees en el poder de la ley y en que nadie está por encima de ella”, dijo…
…“si te enfrentas a tropas federales enmascaradas y fuertemente armadas que invaden una ciudad estadounidense…
…usando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos, si crees que no mereces ser asesinado por ejercer tu derecho estadounidense a protestar…
…entonces envía un mensaje a este presidente, como dijo el alcalde de la ciudad: el ICE debería largarse de Minneapolis”.
“Streets of Minneapolis” surge de ese mismo sentimiento de dolor y rabia.
El título evoca su canción “Streets of Philadelphia”, ganadora del Óscar en 1994, de la banda sonora de Filadelfia.
Letra
Letra de “Streets of Minneapolis” (“Calles de Minneapolis”) por Bruce Springsteen, en español:
A través del hielo y el frío del invierno
Por la Avenida Nicollet
Una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo
Bajo las botas de un ocupante
El ejército privado del Rey Trump del Departamento de Seguridad Nacional
Con armas atadas a sus abrigos
Vinieron a Minneapolis para hacer cumplir la ley
O eso dicen
Contra el humo y las balas de goma
Con la luz del amanecer
Los ciudadanos defendieron la justicia
Sus voces resonaron en la noche
Y había huellas de sangre
Donde debería haber piedad
Y dos muertos abandonados a su suerte en calles nevadas
Alex Pretti y Renee Good
Oh, nuestro Minneapolis, oigo tu voz
Cantando a través de la niebla sangrienta
Defenderemos esta tierra
Y al extranjero entre nosotros
Aquí, en nuestra casa, mataron y vagaron
En el invierno del 26
Recordaremos los nombres de los que murieron
En las calles de Minneapolis
Los matones federales de Trump lo golpearon
en la cara y el pecho
Entonces oímos los disparos
Y Alex Pretti yacía muerto en la nieve
Su argumento fue defensa propia, señor
Simplemente no creas lo que ven tus ojos
Es nuestra sangre y nuestros huesos
Y estos silbatos y teléfonos
Contra las sucias mentiras de Miller y Noem
Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz
Llorando a través de la niebla sangrienta
(continúa)
Recordaremos los nombres de los que murieron
En las calles de Minneapolis
Ahora dicen que están aquí para hacer cumplir la ley
Pero pisotean nuestros derechos
Si tu piel es negra o morena, amigo mío
Puedes ser interrogado o deportado en cuanto te vean
En cánticos de ICE, ahora fuera
El corazón y el alma de nuestra ciudad persisten
A través de vidrios rotos y lágrimas de sangre
En las calles de Minneapolis
Oh, nuestro Minneapolis, oigo tu voz
Cantando a través de la niebla sangrienta
Aquí en nuestro hogar mataron y vagaron
En el invierno del 26
Tomaremos nuestra posición por esta tierra
Y por el extranjero entre nosotros
Recordaremos los nombres de los que murieron
En las calles de Minneapolis
Recordaremos los nombres de los que murieron
En las calles de Minneapolis