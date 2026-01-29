Costa Rica: Fernández es la favorita en encuesta sobre elección

La oficialista Laura Fernández es seguida en preferencia de lejos por Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Fabricio Alvarado

Regeneración, 29 de enero 2026– 3.7 millones de ciudadanos costarricenses están convocados a votar el 1 de febrero para elegir al nuevo presidente y a los 57 representantes del Congreso para el periodo 2026-2030. Las encuestas muestran una considerable ventaja para la candidata del partido en el poder, Laura Fernández.

Indecisión

Sin embargo, el alto número de votantes indecisos ofrece esperanza a Álvaro Ramos y Claudia Dobles, quienes ocupan el segundo y tercer puesto en las encuestas.

A pesar de que hay alrededor de veinte candidatos, la mayoría de ellos recibe menos del 2% de apoyo popular.

Estos son los aspirantes con más probabilidades de reemplazar al actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Encuesta

Según la medición, Laura Fernández, seleccionada como sucesora por el mismo Chaves, para asumir el poder, tiene una intención de voto cercana al 40%.

Ella se encuentra muy por delante de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional socialdemócrata, que ocupa el segundo lugar con un 8% de respaldo.

Claudia Dobles, de la coalición progresista Agenda Ciudadana, está en el tercer puesto en las preferencias, según el CEIP.

«Podemos triunfar», fue la frase más mencionada por Dobles al concluir la campaña.

Competencia

La encuesta indica que el 32% de los electores no ha tomado una decisión, lo que plantea una competencia muy abierta que podría requerir una segunda vuelta el 5 de abril.

La medición se realizó después del debate presidencial del domingo 11 de enero en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), uno de los pocos debates en los que participó la candidata oficial.

Laura Fernández

Laura Fernández Delgado cuenta con un título en Ciencias Políticas y una maestría en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática de la Universidad de Costa Rica.

A pesar de su experiencia previa, su ascenso en la política se dio como jefa de gabinete del actual Gobierno de Chaves.

Un puesto que dejó en enero de 2025 para lanzarse como candidata presidencial por el Partido Pueblo Soberano (PPS).

Su propuesta de gobierno se basa en cinco ejes estratégicos con un total de 523 acciones, de las cuales 80 están enfocadas en «la justicia y la seguridad humana».

Fiel al modelo de Bukele, la candidata ha manifestado su disposición a suspender garantías fundamentales en áreas problemáticas para combatir el narcotráfico.

«Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios y si viéramos una escalada en sicariato…

…y delitos relacionados con el crimen organizado, solicitar a la Asamblea Legislativa, levantamiento o suspensión de garantías individuales», declaró Fernández durante la campaña.

Álvaro Ramos

Álvaro Roberto Ramos Chaves es el candidato del reconocido Partido Liberación Nacional (PLN) para desafiar al partido que está en el poder.

Ramos obtuvo su doctorado en Economía en 2010 en Berkeley, tras completar varias maestrías en economía y administración de empresas en Illinois y Puerto Rico.

Ha trabajado en el ámbito educativo y como experto técnico para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante su gestión en la CCSS, bajo el mando de Rodrigo Chaves, Ramos promovió un incremento en los salarios de los trabajadores de la institución, a pesar de la resistencia del presidente.

Esta diferencia de opiniones le costó el puesto a Ramos, quien no quiso renunciar a la solicitud del Ejecutivo.

«Fui destituido con gran dignidad porque no participé en un acto ilegal. Estuve del lado correcto al respetar la ley», afirmó Ramos.

El programa de gobierno de Ramos se centra en «tres derechos humanos esenciales: seguridad, salud y educación».

Su enfoque institucionalista de centro-izquierda se opone al discurso disruptivo del actual Gobierno y de la candidata Fernández.

Claudia Dobles

Claudia Vanessa Dobles Camargo es arquitecta y tiene estudios de posgrado en desarrollo urbano sostenible en Japón.

Siendo esposa del expresidente Carlos Alvarado Quesada, fue primera dama de Costa Rica entre 2018 y 2022.

Tres años después, en julio de 2025, se convirtió en la primera mujer candidata presidencial en la historia del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Dobles, que tiene 45 años, representa una coalición progresista unida en torno a temas como la justicia social, la acción climática y, desde luego, la seguridad.

En el cierre de su campaña, el 25 de enero, firmó un acuerdo para promover políticas en pro de la juventud y para trabajar en la reducción de las desigualdades sociales.

Fabricio Alvarado

Fabricio Alvarado, un periodista y político conservador cristiano, también es considerado en la prensa local como una de las opciones para encabezar la contienda.

En el núcleo de sus promesas están la generación de empleo y medidas estrictas contra el delito.

Alvarado ha criticado que se enfrente la seguridad «desde perspectivas aisladas.

Sin una estrategia que una el castigo penal, el control de las cárceles, la prevención y un financiamiento sostenido».